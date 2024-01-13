2 Ay Önce Göreve Başlamış: Şehit Murat Atar’ın Babası da Kazada Vefat Etmiş
2 Ay Önce Göreve Başlamış: Şehit Murat Atar’ın Babası da Kazada Vefat Etmiş
Türkiye, Irak’ı kuzeyinden gelen şehit haberlerine ağlıyor. Şehitlerin şehadet haberi ailelerine verilirken, şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın babasının da kısa zaman önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
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Bölücü terör örgütü PKK’nın sızma girişimi sonrasında yaşanan çatışmada toplam 9 askerimiz şehit olmuştu.
Yetkililer, şehit ailelerine haberleri verirken, Ordu’da İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın ailesi de acılı haberi aldı.
Şehit Atar'ın İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, aile üyelerine şehadet haberini verdi.
2 ay önce göreve başlayan ve bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Vali Muammer Erol, yayınladığı başsağlığı mesajında, "İkizce ilçemizin Bolluk Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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