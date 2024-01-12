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Şahan Gökbakar, 'Bağış Yapma' Şartıyla Affettiği Twitter Kullanıcısının Özür Mesajını Yanıtsız Bırakmadı

Şahan Gökbakar, 'Bağış Yapma' Şartıyla Affettiği Twitter Kullanıcısının Özür Mesajını Yanıtsız Bırakmadı

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 18:47

Oyuncu ve komedyan Şahan Gökbakar, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ve eleştirilen isimlerden biri. Bazen eleştiriler o kadar büyü oluyor ki işin sonu hakarete kadar gidebiliyor. Böyle bir nedenden dolayı davalık olduğu Twitter kullanıcısı uzlaşmak isteyince ünlü komedyen, bu uzlaşmayı bir şartla kabul etti. Detaylar 👇

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, en az mesleğindeki başarısı kadar yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiren bir isim.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, en az mesleğindeki başarısı kadar yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiren bir isim.

Gökbakar'ı sosyal medya hesabında ülke gündemiyle ilgili hoşnut olmadığı durumlarda sert çıkışlar ve yaptığı paylaşımlarla tanıyoruz.

Gökbakar'ı sosyal medya hesabında ülke gündemiyle ilgili hoşnut olmadığı durumlarda sert çıkışlar ve yaptığı paylaşımlarla tanıyoruz.

Ancak Şahan Gökbakar'ın paylaşımları dışında ona gelen tepkilerin dozu bazen aşabiliyor. Bu durum hakaret boyutuna kadar uzanabiliyor.

Ancak Şahan Gökbakar'ın paylaşımları dışında ona gelen tepkilerin dozu bazen aşabiliyor. Bu durum hakaret boyutuna kadar uzanabiliyor.

Ünlü komedyen, kendisine hakaret içeren tweetler atan bir sosyal medya kullanıcısından şikayetçi olarak olayı yargıya taşımış.

Ünlü komedyen, kendisine hakaret içeren tweetler atan bir sosyal medya kullanıcısından şikayetçi olarak olayı yargıya taşımış.

Bu bilgiyi ise Gökbakar'ın şikayetçi olduğu sosyal medya kullanıcısının attığı özür mesajıyla öğrendik. 👇

Bu bilgiyi ise Gökbakar'ın şikayetçi olduğu sosyal medya kullanıcısının attığı özür mesajıyla öğrendik. 👇

Özür mesajının en güzel detayının ise; Gökbakar'ın uzlaşma talebini Darüşşafaka vakfında eğitim gören bir öğrencinin eğitim masraflarına destek olma şartıyla kabul etmesi olduğunu söyleyebiliriz.

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Şahan Gökbakar bu mesajı X hesabından paylaşarak "En azından eğitime katkın oldu. Kötülüğü iyiliğe çeviriyorum." dedi👇

Şahan Gökbakar bu mesajı X hesabından paylaşarak "En azından eğitime katkın oldu. Kötülüğü iyiliğe çeviriyorum." dedi👇

1. Bu paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkiler ise şöyleydi...👇

1. Bu paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkiler ise şöyleydi...👇
twitter.com

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garibann

içinden küfredenler yardımlarını gizlice yapsın iyiyi de kötüyü içinde yaşasın...ben kaçıyorum yunandan rakı geldi tepki olarak içeceğim kola döken dayılar g... Devamını Gör