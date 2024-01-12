Şahan Gökbakar, 'Bağış Yapma' Şartıyla Affettiği Twitter Kullanıcısının Özür Mesajını Yanıtsız Bırakmadı

Oyuncu ve komedyan Şahan Gökbakar, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ve eleştirilen isimlerden biri. Bazen eleştiriler o kadar büyü oluyor ki işin sonu hakarete kadar gidebiliyor. Böyle bir nedenden dolayı davalık olduğu Twitter kullanıcısı uzlaşmak isteyince ünlü komedyen, bu uzlaşmayı bir şartla kabul etti. Detaylar 👇