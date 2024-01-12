Programında Kanser Tedavisi Gören Tanyeli'yi Konuk Alan Jess Molho, Canlı Yayında Gözyaşlarını Tutamadı
Programında Kanser Tedavisi Gören Tanyeli'yi Konuk Alan Jess Molho, Canlı Yayında Gözyaşlarını Tutamadı
Demet Akalın ile birlikte TV 8 ekranlarında 'Gel Konuşalım' programını sunan Jess Molho, bugün canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Bugün programa konuk olan Tanyeli, sağlık durumu hakkında konuştukça Jess Molho'nun canlı yayın boyunca gözleri doldu. Ve daha fazla dayanamayan Jess, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. müsaade isteyerek kısa bir süreliğine kamera arkasına geçti👇
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Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Gel Konuşalım' programını Demet Akalın ve Jess Molho birlikte sunuyor.
Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde programda özgürlük hakkında konuşan Molho'ya bir izleyicinin sosyal medyadan "Sen karını kızını da böyle dolaştırsana" demesi üzerine güzel bir ders vermişti.
'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programının bugünkü konuğu kanser tedavisi gören Tanyeli oldu. Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verirken Jess Molho'nun canlı yayın boyunca gözlerinin dolması ise dikkat çekti.
Jess Molho, daha fazla kendisini tutamayarak "Ben kötü dağıldım ya. Ben bir dakika falan kamera arkasına geçicem. Siz devam edin, hakikaten kötü dağıldım. Özür diliyorum. Normalde böyle şeyler yapmam" diyerek Tanyeli'den ve izleyicilerden müsaade istedi.
O anlar;
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Bu duygu dolu anlara sosyal medya kullanıcıları da kayıtsız kalmadı...👇
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