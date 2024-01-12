Programında Kanser Tedavisi Gören Tanyeli'yi Konuk Alan Jess Molho, Canlı Yayında Gözyaşlarını Tutamadı

Demet Akalın ile birlikte TV 8 ekranlarında 'Gel Konuşalım' programını sunan Jess Molho, bugün canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Bugün programa konuk olan Tanyeli, sağlık durumu hakkında konuştukça Jess Molho'nun canlı yayın boyunca gözleri doldu. Ve daha fazla dayanamayan Jess, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. müsaade isteyerek kısa bir süreliğine kamera arkasına geçti👇