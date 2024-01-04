Karısı ve Kızı Hakkında Gelen Yoruma Sinirlenen Jess Molho Sözleriyle Tüm Erkeklere İnsanlık Dersi Verdi
Karısı ve Kızı Hakkında Gelen Yoruma Sinirlenen Jess Molho Sözleriyle Tüm Erkeklere İnsanlık Dersi Verdi
Demet Akalın ile birlikte TV8 ekranlarında Gel Konuşalım isimli programın moderatörlüğünü üstlenen oyuncu Jess Molho, sosyal medyadan gelen bir yorum üzerine dayanamadı. İşin içine eşini ve kızını da katan yoruma sinirlenen Molho, ders niteliğinde bir cevap verdi.
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Bir dönemlerin en popüler dizisi Sihirli Annem'in hayatımıza kattığı isimlerden biri de Jess Molho olmuştu.
Dizilerden yana şansı pek gülmese de konuk oyuncu olarak çok fazla popüler işte izledik Molho'yu.
Dizi ve filmlerden ziyade yarışma programı sunucusu olarak gördük kendisini.
Şimdilerde TV8 ekranlarında Demet Akalın ile birlikte Gel Konuşalım programının sunuculuğunu üstleniyor kendisi.
Geçtiğimiz günkü programda özgürlük hakkında konuşan Molho'ya bir izleyicinin sosyal medyadan "Sen karını kızını da böyle dolaştırsana" demesi üzerine güzel bir ders verdi.
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Ardından eşi ve kızı için "Onlar benim malım değil." diyen Jess Molho, kadınlara seslenerek "Yani siz bir erkeğin eşyası değilsiniz." dedi.
Laflarının kalanını böyle durumların önüne geçilmesini rica ederek getirdi.
Jess Molho'nun bu sözleri sosyal medyada herkesin takdirini topladı.
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