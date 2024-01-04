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Karısı ve Kızı Hakkında Gelen Yoruma Sinirlenen Jess Molho Sözleriyle Tüm Erkeklere İnsanlık Dersi Verdi

Karısı ve Kızı Hakkında Gelen Yoruma Sinirlenen Jess Molho Sözleriyle Tüm Erkeklere İnsanlık Dersi Verdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.01.2024 - 14:52

Demet Akalın ile birlikte TV8 ekranlarında Gel Konuşalım isimli programın moderatörlüğünü üstlenen oyuncu Jess Molho, sosyal medyadan gelen bir yorum üzerine dayanamadı. İşin içine eşini ve kızını da katan yoruma sinirlenen Molho, ders niteliğinde bir cevap verdi.

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Bir dönemlerin en popüler dizisi Sihirli Annem'in hayatımıza kattığı isimlerden biri de Jess Molho olmuştu.

Bir dönemlerin en popüler dizisi Sihirli Annem'in hayatımıza kattığı isimlerden biri de Jess Molho olmuştu.

O dönem Yavuz rolüyle tüm genç kızların kalbini kazanmış, dizinin jönü olmuştu hatta. Yıllar içinde de rol aldığı tüm yapımlar keyifle izlenmeye devam etti.

Dizilerden yana şansı pek gülmese de konuk oyuncu olarak çok fazla popüler işte izledik Molho'yu.

Dizilerden yana şansı pek gülmese de konuk oyuncu olarak çok fazla popüler işte izledik Molho'yu.

Ekranlardan uzak kalmadı yani anlayacağınız.

Dizi ve filmlerden ziyade yarışma programı sunucusu olarak gördük kendisini.

Dizi ve filmlerden ziyade yarışma programı sunucusu olarak gördük kendisini.

Bu işte oldukça iyi olduğu ve programı avucunun içine alarak yönlendirmesiyle ne denli başarılı olduğu da bir kez daha görülmüş oldu.

Şimdilerde TV8 ekranlarında Demet Akalın ile birlikte Gel Konuşalım programının sunuculuğunu üstleniyor kendisi.

Şimdilerde TV8 ekranlarında Demet Akalın ile birlikte Gel Konuşalım programının sunuculuğunu üstleniyor kendisi.

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Gel Konuşalım'da, moderatörlerimiz güncel olayları ve magazini yorumluyor bildiğiniz gibi. Jess Molho'nun yorumları ise oldukça dikkat çekiyor bu noktada.

Geçtiğimiz günkü programda özgürlük hakkında konuşan Molho'ya bir izleyicinin sosyal medyadan "Sen karını kızını da böyle dolaştırsana" demesi üzerine güzel bir ders verdi.

Geçtiğimiz günkü programda özgürlük hakkında konuşan Molho'ya bir izleyicinin sosyal medyadan "Sen karını kızını da böyle dolaştırsana" demesi üzerine güzel bir ders verdi.

Öncelikle söylenenlere sinirlenen ve 'Dayanamıyorum' diyen Jess Molho, 'Artık üstüme gelinmeye başlandı. Şimdi ben şöyle anlatayım, ben sizin bildiğiniz erkeklerden değilim. Yani benim karım veya kızım bana danışarak kıyafet giymiyorlar. He onlarla ilgili bir sıkıntım olursa zaten ben onlara tatlı dille anlatırım. Yine onlar isterse yapar, isterse yapmaz.' şeklinde sözlerini devam ettirdi.

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Ardından eşi ve kızı için "Onlar benim malım değil." diyen Jess Molho, kadınlara seslenerek "Yani siz bir erkeğin eşyası değilsiniz." dedi.

Ardından eşi ve kızı için "Onlar benim malım değil." diyen Jess Molho, kadınlara seslenerek "Yani siz bir erkeğin eşyası değilsiniz." dedi.

'Onlar benim malım değil. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü hep yanlış yerden giriyorsunuz. Ve bunu hanımlar yapıyor çok üzülüyorum. Yani siz bir erkeğin eşyası değilsiniz. Ben karımı her sabah onaylayarak evden göndermiyorum. Bana 'bu kıyafetleri onaylıyor musun? Ona göre gideceğim' demiyor. Bizim evde böyle bir durum yok.'

Laflarının kalanını böyle durumların önüne geçilmesini rica ederek getirdi.

Laflarının kalanını böyle durumların önüne geçilmesini rica ederek getirdi.

'Sizin evde böyle bir durum varsa, lütfen bu zihniyeti düzeltmek için çabalayın.'

Jess Molho'nun bu sözleri sosyal medyada herkesin takdirini topladı.

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