Karısı ve Kızı Hakkında Gelen Yoruma Sinirlenen Jess Molho Sözleriyle Tüm Erkeklere İnsanlık Dersi Verdi

'Onlar benim malım değil. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü hep yanlış yerden giriyorsunuz. Ve bunu hanımlar yapıyor çok üzülüyorum. Yani siz bir erkeğin eşyası değilsiniz. Ben karımı her sabah onaylayarak evden göndermiyorum. Bana 'bu kıyafetleri onaylıyor musun? Ona göre gideceğim' demiyor. Bizim evde böyle bir durum yok.'