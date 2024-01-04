Canlı Yayında İnsanların Yoksul Olmasının Sebebini Sokak Köpeklerine Bağlayan HaberTürk Temsilcisi Sinir Bozdu
Canlı Yayında İnsanların Yoksul Olmasının Sebebini Sokak Köpeklerine Bağlayan HaberTürk Temsilcisi Sinir Bozdu
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HaberTürk ekranlarında hafta içi her sabah saat 6:00'dan 9:00'a kadar Ela Rumeysa Cebeci'nin "Gün Başlıyor" isimli programı yer alıyor.
Geçtiğimiz gün birlikte çıktıkları programda Fevzi Çakır'ın sokak köpeklerinden bahsederken, yoksulluğun sebebini buna bağlaması duyanların sinir seviyelerini yükseltti.
Çakır sözlerine "Görüyorum, kilolarca et almışlar. Tavuk almışlar, sosis almışlar köpeklere götürüyorlar." diyerek başladı.
İşte sosyal medyada herkesin sinir katsayısını yükselten o video:
Kullanıcılar elbette bu sözlere karşı sessiz kalmadı.
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