Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Canlı Yayında İnsanların Yoksul Olmasının Sebebini Sokak Köpeklerine Bağlayan HaberTürk Temsilcisi Sinir Bozdu

Canlı Yayında İnsanların Yoksul Olmasının Sebebini Sokak Köpeklerine Bağlayan HaberTürk Temsilcisi Sinir Bozdu

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.01.2024 - 13:09

Geçtiğimiz gün HaberTürk canlı yayınında Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ela Rumeysa Cebeci'nin sunduğu programa konuk olan Çakır, vatandaşların yaşadığı yoksulluğun sebebinin sokak hayvanları olduğunu iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

HaberTürk ekranlarında hafta içi her sabah saat 6:00'dan 9:00'a kadar Ela Rumeysa Cebeci'nin "Gün Başlıyor" isimli programı yer alıyor.

HaberTürk ekranlarında hafta içi her sabah saat 6:00'dan 9:00'a kadar Ela Rumeysa Cebeci'nin "Gün Başlıyor" isimli programı yer alıyor.

Geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı duyuru üzerine, sabah saat 08:00'dan itibaren programda HaberTürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın da yer alacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz gün birlikte çıktıkları programda Fevzi Çakır'ın sokak köpeklerinden bahsederken, yoksulluğun sebebini buna bağlaması duyanların sinir seviyelerini yükseltti.

Geçtiğimiz gün birlikte çıktıkları programda Fevzi Çakır'ın sokak köpeklerinden bahsederken, yoksulluğun sebebini buna bağlaması duyanların sinir seviyelerini yükseltti.

Sokak köpeklerini besleyenlerden bahseden Fevzi Çakır'ın konuyu yoksul insanlara getirerek yaptığı kıyas sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı.

Çakır sözlerine "Görüyorum, kilolarca et almışlar. Tavuk almışlar, sosis almışlar köpeklere götürüyorlar." diyerek başladı.

Çakır sözlerine "Görüyorum, kilolarca et almışlar. Tavuk almışlar, sosis almışlar köpeklere götürüyorlar." diyerek başladı.

'Ya arkadaşlar bu ülkede yoksulluk çeken, evine neredeyse bir ay et girmeyen vatandaşlar var ya.'

İşte sosyal medyada herkesin sinir katsayısını yükselten o video:

Kullanıcılar elbette bu sözlere karşı sessiz kalmadı.

Kullanıcılar elbette bu sözlere karşı sessiz kalmadı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Sana ne 'arkadaşım.' Mahallemde bir köpek vardı. Bazı insanlardan daha kibar, daha düşünceli bir hayvan. Bunun içinde insan var diye düşünürdüm. Ben oradan uzaklaşmadan verdiğim yemeği yemez, başka köpek varsa kibarlıktan yiyemez, beni görünce sevinçten deliren dünya güzeli bir köpekti. Öldüğünü duyunca o gece canımın nasıl sıkıldığını anlatamam. Bu köpeği neyle beslediğimden sana ne? O köpeği beslerken ihtiyacı olan insana sırt döndüğümü mü zannediyorsun? Aracı kurumlara bağış yapmıyor muyum sence? Ne gereksiz bir eleştiri, herkes kendi vicdanına karşı  sorumlu.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
55
15
11
7
5
3
3
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?