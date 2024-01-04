Canlı Yayında İnsanların Yoksul Olmasının Sebebini Sokak Köpeklerine Bağlayan HaberTürk Temsilcisi Sinir Bozdu

'Sana ne 'arkadaşım.' Mahallemde bir köpek vardı. Bazı insanlardan daha kibar, daha düşünceli bir hayvan. Bunun içinde insan var diye düşünürdüm. Ben oradan uzaklaşmadan verdiğim yemeği yemez, başka köpek varsa kibarlıktan yiyemez, beni görünce sevinçten deliren dünya güzeli bir köpekti. Öldüğünü duyunca o gece canımın nasıl sıkıldığını anlatamam. Bu köpeği neyle beslediğimden sana ne? O köpeği beslerken ihtiyacı olan insana sırt döndüğümü mü zannediyorsun? Aracı kurumlara bağış yapmıyor muyum sence? Ne gereksiz bir eleştiri, herkes kendi vicdanına karşı sorumlu.'