Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Sokaklardaki Başıboş Kedilerin Toplatılmasını İsteyen Kullanıcının Akıllara Durgunluk Veren Savunması

Sokaklardaki Başıboş Kedilerin Toplatılmasını İsteyen Kullanıcının Akıllara Durgunluk Veren Savunması

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 08:50

Twitter (X)'da bir kullanıcı marketin önünde yatan kediyi fotoğraflayıp 'Etrafta dolaşan başıboş kediler halk sağlığına zarar veriyor' yazması kamuoyunun tepkisini topladı. Kullanıcı bununla da kalmadı yetkili kişileri etiketleyerek kedilerin sokaklardan toplatılmasını istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Twitter (X)'da "@KediSorunu" adlı hesabın yaptığı bir paylaşım sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Twitter (X)'da "@KediSorunu" adlı hesabın yaptığı bir paylaşım sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

"Başıboş Kedi Sorunu - Stray Cat Problem" adı verdiği profil üzerinden paylaşımlar yapan kullanıcı yetkilileri ve ilgili kuruluşları etiketleyerek yardım istedi.

"Başıboş Kedi Sorunu - Stray Cat Problem" adı verdiği profil üzerinden paylaşımlar yapan kullanıcı yetkilileri ve ilgili kuruluşları etiketleyerek yardım istedi.

Sokaklar da başıboş kedi sorunu olduğunu iddia eden kullanıcı, bu hayvanların halkın sağlığını tehlikeye attığını savundu.

Sokaklar da başıboş kedi sorunu olduğunu iddia eden kullanıcı, bu hayvanların halkın sağlığını tehlikeye attığını savundu.

Kullanıcı marketlerin önünde yatan kedileri fotoğraflayarak ve videoya çekerek yaptığı paylaşımlarda "Kediler uyutulmalı. Artık sokaklarda başıboş kedi görmeyelim" diye yazdı.

Kullanıcı marketlerin önünde yatan kedileri fotoğraflayarak ve videoya çekerek yaptığı paylaşımlarda "Kediler uyutulmalı. Artık sokaklarda başıboş kedi görmeyelim" diye yazdı.

Savuması ise 'açık gıda, manav ürünlerinin içinde ya da etrafında dolaşan başıboş kedilerin mikrop yaymasıydı.' Buradan alınan yiyeceklerin artık sağlıklı olmadığını söyleyen kullanıcı, herkesin sinirlerini zıplatmayı başardı.

Savuması ise 'açık gıda, manav ürünlerinin içinde ya da etrafında dolaşan başıboş kedilerin mikrop yaymasıydı.' Buradan alınan yiyeceklerin artık sağlıklı olmadığını söyleyen kullanıcı, herkesin sinirlerini zıplatmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o paylaşımı👇🏻

İşte o paylaşımı👇🏻
twitter.com

Kullanıcının bu paylaşımına kamuoyundan tepkiler geldi: "Tarladan evinize gelene kadar faresinden solucanına bir sürü hayvan yiyeceğinizin üzerinde geziyor zaten. Bu nasıl bir savunma?"

Kullanıcının bu paylaşımına kamuoyundan tepkiler geldi: "Tarladan evinize gelene kadar faresinden solucanına bir sürü hayvan yiyeceğinizin üzerinde geziyor zaten. Bu nasıl bir savunma?"
twitter.com

"Daha verimli olsun diye de toprağına hayvan dışkısı dökülüyor. Yumurta tavuğun kıçından çıkıyor."

"Daha verimli olsun diye de toprağına hayvan dışkısı dökülüyor. Yumurta tavuğun kıçından çıkıyor."
twitter.com

Kullanıcı profili üzerinden marketlerde kıyıda köşede uyuyan kedileri çekip acilen önlem alınması gerektiğini yazmaya devam ediyor.

Kullanıcı profili üzerinden marketlerde kıyıda köşede uyuyan kedileri çekip acilen önlem alınması gerektiğini yazmaya devam ediyor.

"Bu rezilliğin bir an önce cezalandırılması ve tekrar edilmesinin önüne geçilmelidir" diyerek kedilerin toplatılmasını istiyor.

"Bu rezilliğin bir an önce cezalandırılması ve tekrar edilmesinin önüne geçilmelidir" diyerek kedilerin toplatılmasını istiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Diğer yandan kullanıcının hayvanların evde beslenmesinden doğan zararları da gündeme getirmeye çabaladığı,

Hatta hayvanlar için yardım toplayanlara da karşı çıktığı görülüyor: "Kediye yardım etmek vatana ihanettir."

Hatta hayvanlar için yardım toplayanlara da karşı çıktığı görülüyor: "Kediye yardım etmek vatana ihanettir."
twitter.com

Kullanıcılardan kedilerin toplatılmasını isteyen kişiye tepkiler geliyor.

Kullanıcılardan kedilerin toplatılmasını isteyen kişiye tepkiler geliyor.
twitter.com

Onlar da bakanlıkları etiketleyip kedilerin toplatılmasını isteyen hesabı şikayet ediyor.

Onlar da bakanlıkları etiketleyip kedilerin toplatılmasını isteyen hesabı şikayet ediyor.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Kedi niye sorun olsun, hiç kedilerin insanlara saldırdığı görülmüş mü?"

"Kedi niye sorun olsun, hiç kedilerin insanlara saldırdığı görülmüş mü?"
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?