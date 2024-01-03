Sokaklardaki Başıboş Kedilerin Toplatılmasını İsteyen Kullanıcının Akıllara Durgunluk Veren Savunması
Sokaklardaki Başıboş Kedilerin Toplatılmasını İsteyen Kullanıcının Akıllara Durgunluk Veren Savunması
Twitter (X)'da bir kullanıcı marketin önünde yatan kediyi fotoğraflayıp 'Etrafta dolaşan başıboş kediler halk sağlığına zarar veriyor' yazması kamuoyunun tepkisini topladı. Kullanıcı bununla da kalmadı yetkili kişileri etiketleyerek kedilerin sokaklardan toplatılmasını istedi.
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Twitter (X)'da "@KediSorunu" adlı hesabın yaptığı bir paylaşım sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
"Başıboş Kedi Sorunu - Stray Cat Problem" adı verdiği profil üzerinden paylaşımlar yapan kullanıcı yetkilileri ve ilgili kuruluşları etiketleyerek yardım istedi.
Sokaklar da başıboş kedi sorunu olduğunu iddia eden kullanıcı, bu hayvanların halkın sağlığını tehlikeye attığını savundu.
Kullanıcı marketlerin önünde yatan kedileri fotoğraflayarak ve videoya çekerek yaptığı paylaşımlarda "Kediler uyutulmalı. Artık sokaklarda başıboş kedi görmeyelim" diye yazdı.
Savuması ise 'açık gıda, manav ürünlerinin içinde ya da etrafında dolaşan başıboş kedilerin mikrop yaymasıydı.' Buradan alınan yiyeceklerin artık sağlıklı olmadığını söyleyen kullanıcı, herkesin sinirlerini zıplatmayı başardı.
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İşte o paylaşımı👇🏻
Kullanıcının bu paylaşımına kamuoyundan tepkiler geldi: "Tarladan evinize gelene kadar faresinden solucanına bir sürü hayvan yiyeceğinizin üzerinde geziyor zaten. Bu nasıl bir savunma?"
"Daha verimli olsun diye de toprağına hayvan dışkısı dökülüyor. Yumurta tavuğun kıçından çıkıyor."
Kullanıcı profili üzerinden marketlerde kıyıda köşede uyuyan kedileri çekip acilen önlem alınması gerektiğini yazmaya devam ediyor.
"Bu rezilliğin bir an önce cezalandırılması ve tekrar edilmesinin önüne geçilmelidir" diyerek kedilerin toplatılmasını istiyor.
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Hatta hayvanlar için yardım toplayanlara da karşı çıktığı görülüyor: "Kediye yardım etmek vatana ihanettir."
Kullanıcılardan kedilerin toplatılmasını isteyen kişiye tepkiler geliyor.
Onlar da bakanlıkları etiketleyip kedilerin toplatılmasını isteyen hesabı şikayet ediyor.
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"Kedi niye sorun olsun, hiç kedilerin insanlara saldırdığı görülmüş mü?"
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