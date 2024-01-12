Ali Eyüboğlu'nun "Kimin P*pisi Olduğunu Biliyor mu?" Sorusu Üzerine Seda Sayan Programa Bağlandı
Ali Eyüboğlu'nun "Kimin P*pisi Olduğunu Biliyor mu?" Sorusu Üzerine Seda Sayan Programa Bağlandı
Aramızda Kalmasın programının sunucu Ali Eyüboğlu, bugün programda cildine sünnet derisi enjekte eden Seda Sayan'a ilginç bir soru sordu. Bu soru üzerine Seda Sayan jet hızıyla programa bağlandı. Detaylar...👇
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Hafta içi her sabah TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan 'Aramızda Kalmasın' programı, bildiğiniz üzere Müge ve Gülşen'in 2.Sayfa programının bitişinden sonra başladı.
Müge Dağıstanlı ve Ali Eyüboğlu'nun birlikte sunduğu Aramızda Kalmasın programının bugünkü konuğu Fatih Ürek idi.
Programda konu cildine sünnet derisi enjekte ettiren sabahların sultanı Seda Sayan'a geldi.
Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Seda Sayan yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmişti. Hiç alışık olmadığımız bu operasyonu Sayan, en son göğüs dekoltesi için de yaptırmıştı.
Cildine iki kez sünnet derisi enjekte ettiren Seday Sayan, geçtiğimiz günlerde bu işlemi üçüncü kez yaptırabileceğini açıklayınca magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Bugün Aramızda Kalmasın programında da konu Seda Sayan'ın sünnet derisi açıklamasına geldi.
Programda, Seda Sayan'ın yaptırdığı bu işlem için iki üç günlük bebeklerin sünnet derisi parçasının kullanıldığı açıklandı.
Program sunucusu Ali Eyüboğlu ise konuyla ilgili aklına takılan ilginç soruyu sormadan edemedi. Eyüboğlu, "Seda Sayan'a enjekte ederken bu Bolu'da doğan Ali Eyüboğlu'nun p*pisinden alındı diyorlar mı?" diye ilginç bir soru sordu.
Müge Dağıstanlı ise partnerine "Niye desin, ne alakası var. Seda Sayan şimdi seninle iletişim kursun da gör." dedi ve çok geçmeden programa Seda Sayan bağlandı.
İşte Ali Eyüboğlu'nun soruyu sorduğu anlar;
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Ve Seda Sayan'ın programa bağlanıp açıklama yaptığı anlar;
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