Afra Saraçoğlu'nun Çok Konuşulan Lansman Kombininin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Afra Saraçoğlu'nun Çok Konuşulan Lansman Kombininin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Afra Saraçoğlu, önceki akşam Elidor'un reklam yüzü olarak lansman gecesinde pembeler içinde boy gösterdi. Güzel oyuncunun kombinini kimileri hiç beğenmezken kimileri çok beğendi. Saraçoğlu'nun lansman gecesi giydiği elbisenin fiyatı ise ortaya çıktı. Görenler 'bu elbise o kadar eder mi?' dedi. 👇
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Afra Saraçoğlu, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla son dönemin parlayan yıldızlarından birisi.
Özellikle güzel oyuncunun yıldızı, Yalı Çapkını dizisindeki başarısıyla artış gösterdi. Saraçoğlu, bu başarısının ardından birçok reklam teklifi aldı. Gelen teklifleri değerlendiren genç oyuncu, Elidor'un reklam yüzü oldu.
Afra Saraçoğlu, önceki akşam Kuruçeşme'de düzenlenen Elidor'un lansman gecesinde ev sahipliği yaptı.
Afra Saraçoğlu'nun her an ayağına dolanacakmış gibi aşağı doğru sallanan kumaş parçası detaylı elbise sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Saraçoğlu'nu basenli ve kilolu gösterdiği gerekçesiyle elbiseyi beğenmedi. Bazıları ise tam tersi elbiseyi çok beğenerek güzel oyuncunun çok iyi taşıdığını söyledi.
Afra Saraçoğlu'nun lansman gecesi için tercih ettiği bu elbisenin fiyatı ise ortaya çıktı. Saraçoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı gecede tercih ettiği elbisenin değerinin 50.000 TL olduğu öğrenildi.
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1. Bakalım sosyal medya kullanıcıları bu elbise için neler demiş...👀👇
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Hadi gelin, Saraçoğlu'nun elbisesini baştan aşağı bir de biz süzelim...👇
Peki siz Afra Saraçoğlu'nun lansman tarzını nasıl buldunuz? Sizce elbiseyi taşıyabilmiş mi?
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