Afra Saraçoğlu'nun Çok Konuşulan Lansman Kombininin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Afra Saraçoğlu, önceki akşam Elidor'un reklam yüzü olarak lansman gecesinde pembeler içinde boy gösterdi. Güzel oyuncunun kombinini kimileri hiç beğenmezken kimileri çok beğendi. Saraçoğlu'nun lansman gecesi giydiği elbisenin fiyatı ise ortaya çıktı. Görenler 'bu elbise o kadar eder mi?' dedi. 👇