Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yalı Çapkını'na Sitemkar Yorumuyla Hayranlarını Ayağa Kaldıran Afra Saraçoğlu'nun Ani Geri Vitesi Kızdırdı

Yalı Çapkını'na Sitemkar Yorumuyla Hayranlarını Ayağa Kaldıran Afra Saraçoğlu'nun Ani Geri Vitesi Kızdırdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
11.01.2024 - 22:59

Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını fragmanında canlandırdığı Seyran karakterine az yer verilmesi sosyal medyada tepki çekmiş, bir sitemkar yorum da Afra Saraçoğlu'ndan gelmişti. Elidor tanıtım gecesine katılan Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'na aniden aşka gelip geri vites yapması ayağa kaldırdığı hayranlarını kızdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mert Ramazan Demir'le aşk mevzusuyla gündemden bir an olsun düşmeyen Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde tüm sevenlerini ayağa kaldıran bir hamlede bulunmuştu hatırlarsanız.

Mert Ramazan Demir'le aşk mevzusuyla gündemden bir an olsun düşmeyen Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde tüm sevenlerini ayağa kaldıran bir hamlede bulunmuştu hatırlarsanız.

53. bölüm fragmanı yayınlanan Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterine çok az yer verildiği fark edilince önce sosyal medya kullanıcıları tepki göstermişti. Ama sosyal medya kullanıcılarını asıl fitilleyen hamle Afra Saraçoğlu'nun sitemkar yorumu olmuştu.

53. bölüm fragmanı yayınlanan Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterine çok az yer verildiği fark edilince önce sosyal medya kullanıcıları tepki göstermişti. Ama sosyal medya kullanıcılarını asıl fitilleyen hamle Afra Saraçoğlu'nun sitemkar yorumu olmuştu.

'Bölümde Seyran yok galiba?' diyerek ulu orta tepki gösteren Afra Saraçoğlu, hayranlarının diziye ve ekibe cephe almasına sebep olmuştu.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ardından kaos daha da büyümüştü. Birçok izleyici Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın yapım şirketi OGM tarafından mobbinge uğradığını ve Birsen Altuntaş'a ısmarlama haber yaptırdıklarını vurgulayarak ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Ardından kaos daha da büyümüştü. Birçok izleyici Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın yapım şirketi OGM tarafından mobbinge uğradığını ve Birsen Altuntaş'a ısmarlama haber yaptırdıklarını vurgulayarak ortalığı ayağa kaldırmıştı.

O olayın detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik.

Fakat işin rengi, Afra Saraçoğlu bu gece düzenlenen Elidor lansmanına katılıp röportaj verince büyük değişti!

Fakat işin rengi, Afra Saraçoğlu bu gece düzenlenen Elidor lansmanına katılıp röportaj verince büyük değişti!

"Yalı Çapkını nasıl gidiyor?" sorusuna sanki kendisi kaos fitillememişçesine, "Herkese bayılıyorum" edasında cevap veren Afra Saraçoğlu, hayranlarını küplere bindirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Buyurun, sosyal medyada başka röportajda başka konuşan, önce sitemini cümle aleme duyurup sonra da geri vites yapan Afra Saraçoğlu'na gelen tepkilere beraber bakalım!

Buyurun, sosyal medyada başka röportajda başka konuşan, önce sitemini cümle aleme duyurup sonra da geri vites yapan Afra Saraçoğlu'na gelen tepkilere beraber bakalım!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?