Tesadüfün Bu Kadarı! Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Paylaşımlarını Birebir Kopyaladığı Ortaya Çıktı
Tesadüfün Bu Kadarı! Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Paylaşımlarını Birebir Kopyaladığı Ortaya Çıktı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı gönderi ve hikayelerini birebir kopyaladığını gösteren video editi olay oldu!
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Şu karenin, zamanında herkeste bir şok etkisi yaratan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı aşkının üstünden çok zaman geçti.
Ama Şeyma Subaşı gündemden hiç düşmedi. Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve hal tavırlarıyla sürekli konuşulan Şeyma Subaşı, magazin dünyasının büyük bir parçası olarak kalmaya devam etti.
Acun Ilıcalı da Şeyma Subaşı'yla boşanmasının ardından Çağla Altunkaya ile bir beraberlik yaşamaya başladı ve çift uzun bir süredir de gayet mutlu gözüküyordu.
Fakat işler birkaç hafta önce aniden renk değiştirdi. Uzun bir süre sonra soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı'nın "yeni gelmedik geri geldik" edasındaki paylaşımları şüphe çekti.
Bir de üstüne Acun Ilıcalı'nın başarısını övdüğü bir paylaşım gelince ne olduğumuzu şaşırdık açıkçası. Bunlar çok zamandır görmeye hiç alışık olmadığımız hareketlerdi çünkü. Evet Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı birbirleri hakkında hiç kötü konuşmadılar ama Şeyma'nın Acun'u bu kadar ulu orta övdüğü de hiç olmamıştı.
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Sanıyoruz ki Şeyma Subaşı'nın paylaşımları yalnızca sosyal medyanın değil Çağla Altunkaya'nın da dikkatini çekmiş olacak ki o cephede de bir hareketlenme yaşandı.
Önce Çağla Altunkaya aniden profil fotoğrafı değişikliğine gitmeye karar verdi ve Acun Ilıcalı'yla fotoğrafını baş köşeye yerleştirdi.
Sonra da normalde özel hayatını sık paylaşmayan Acun Ilıcalı'dan Çağla Altunkayalı hikaye geldi!
Olaylar sıcakken paylaşılan Şeyma Subaşı ve Çağla Altunkaya editi ise ortalığı fena karıştırdı. Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın gönderi ve hikayelerini birebir kopyaladığı anlar "Bu da mı tesadüf?" dedirtti.
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