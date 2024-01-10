Samet ve Annesiyle Boşnak Mantısı Açan Kerimcan Durmaz'ın Demet Akalın Potu ve Kızlık Zarı Yorumu Olay Oldu
Samet ve Annesiyle Boşnak Mantısı Açan Kerimcan Durmaz'ın Demet Akalın Potu ve Kızlık Zarı Yorumu Olay Oldu
Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı Samet Liçina ve annesiyle boşnak mantısı açtığı yeni videosundaki her detay tek tek olay oldu!
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Bir dönemin en popüler sosyal medya figürlerinden biri olan Kerimcan Durmaz uzun bir süredir eskisi kadar aktif değildi.
"Peşimde", "Bedel" ve "Vida Loca" adlı singlelar çıkaran hepsiyle de büyük ilgi çeken Kerimcan Durmaz'ın inanılmaz prodüksiyonlu kliplerini görünce "net şarkıcılığa soyundu artık" demiştik ki...
Kerimcan Durmaz en yakın arkadaşı Samet Liçina'yla beraber YouTube'a hızlı bir dönüş yaptı!
Birbirinden eğlenceli vloglar çeken, sık sık da beraber mutfağa giren ikili, son birkaç aydır sosyal medyanın en sevilen, merak edilen ve etkileşim alan ikilisinden biri haline geldi.
Ve geçtiğimiz günlerde de yine beraber, bu sefer bir de Samet'in annesiyle mutfağa boşnak mantısı yapmaya girdiler!
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Daha tanıtımdan herkesin yükseldiği videoda Samet'in Demet Akalın potu, Kerimcan'ın tepkisi, kızlık zarı inceliğinde hamur yorumları ve içlerine kaçan Dilan Polat enercisi büyük güldürdü😂
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Kaos dolu yeni vlogun tamamına göz atmak isteyenleriniz olursa 😂
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