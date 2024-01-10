Norm Ender'in 100. Yıl Marşı Parla'nın Zeki Müren'e Söyletildiği Yapay Zeka Projesi Ortalığı Ayağa Kaldırdı
Norm Ender'in 100. Yıl Marşı Parla'nın Zeki Müren'e Söyletildiği Yapay Zeka Projesi Ortalığı Ayağa Kaldırdı
Norm Ender'in 100. yıl marşı Parla, yapay zekayla Zeki Müren'e söyletildi! Zeki Müren'in sesiyle Parla'yı dinleyenler yapay zekanın gücünü yeniden sorguladı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birkaç ay önce 100 yaşına giren cumhuriyetimiz için bestelenen en güzel marş açık ara farkla Norm Ender'in Parla'sı seçilmişti hatırlarsanız!
Tarkan ve Kenan Doğulu gibi birçok şarkıcımız 100. yıl için yeni marşlar yazdı, hepsi de çok güzeldi. Fakat Norm Ender'in Parla'sı kalbimizde ayrı bir yer edinmiş ve hemen dilimize dolanmıştı.
Yapay zekanın geldiği nokta hepimize sık sık "Yok artık bu kadar da değil" dedirtecek durumda biliyorsunuz! Yapamadığımız, hayal edip de dinleyemediğimiz ya da göremediğimiz şey kalmadı resmen...
Geçtiğimiz saatlerde de hem tüyleri diken diken eden hem de yapay zekanın gücünden korkutan bir yapay zeka projesi yayınlandı ve 'Parla' sanat güneşimiz Zeki Müren'e söyletildi!
Parla'yı söyleyen Zeki Müren kimileri tarafından çok beğenildi, kimineyse "Nereye doğru gidiyoruz biz ya?" dedirtti ve korkuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin Zeki Müren'i nağmelerine kadar tutturan yapay zeka sesine gelen yorumlara beraber bakalım! 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda