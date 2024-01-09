Göğsünü Gere Gere Hanımcı Olduğunu Açıklayıp Tüm Erkeklere Öneren Sarp Apak "Nasip Olur mu?" Dedirtti

'Evde karımın sözü geçer' diyen Sarp Apak: 'Şov yapmıyorum bildiğiniz hanımcıyım bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum.'