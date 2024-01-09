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Göğsünü Gere Gere Hanımcı Olduğunu Açıklayıp Tüm Erkeklere Öneren Sarp Apak "Nasip Olur mu?" Dedirtti

Göğsünü Gere Gere Hanımcı Olduğunu Açıklayıp Tüm Erkeklere Öneren Sarp Apak "Nasip Olur mu?" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
10.01.2024 - 00:19

Türk erkeklerine hanımcılığı tavsiye eden Sarp Apak'ın evlilik formülü sosyal medya kullanıcılarına 'Nasip olur mu be?' dedirtti!

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Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete ve Kaderimin Oyunu gibi dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Sarp Apak, yıllardır hayatımızda!

Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete ve Kaderimin Oyunu gibi dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Sarp Apak, yıllardır hayatımızda!

Çoğu zaman insanın yüzüne koca bir tebessüm yerleştiren rollerle karşımıza çıktığı için de herkes bir "evimizin oğlu" sempatisi duyuyor kendisine!

Çoğu zaman insanın yüzüne koca bir tebessüm yerleştiren rollerle karşımıza çıktığı için de herkes bir "evimizin oğlu" sempatisi duyuyor kendisine!

Belki duymuşsunuzdur, Sarp Apak 2018 yılında Bengisu Uzunöz ile evlenmişti.

Belki duymuşsunuzdur, Sarp Apak 2018 yılında Bengisu Uzunöz ile evlenmişti.

İlişkilerini sosyal medya ve magazin dünyasından uzak yaşayan bir de oğulları olan çift, dışarıdan çok tatlı gözükse de ilişkilerinin nasıl bir dinamiği olduğunu anlamak hepimize bir zor geldi önce!

İlişkilerini sosyal medya ve magazin dünyasından uzak yaşayan bir de oğulları olan çift, dışarıdan çok tatlı gözükse de ilişkilerinin nasıl bir dinamiği olduğunu anlamak hepimize bir zor geldi önce!

Fakat sonradan Bengi Apak'ın stand-up'a başladığını öğrendik ve işin asıl rengi o zaman ortaya çıkmaya başladı. Maskülen olduğu kadar çekici halleriyle ve esprileriyle parlayan Bengi Apak'ın bu ilişkinin dominant tarafı olduğu anlaşılmaya başladı!

Fakat sonradan Bengi Apak'ın stand-up'a başladığını öğrendik ve işin asıl rengi o zaman ortaya çıkmaya başladı. Maskülen olduğu kadar çekici halleriyle ve esprileriyle parlayan Bengi Apak'ın bu ilişkinin dominant tarafı olduğu anlaşılmaya başladı!
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Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de dünya tatlısı bir performans sergileyen Sarp Apak ve Bengi Apak'ın şovunu Bengi Apak'ın kısa stand-up gösterisi takip etmişti.

Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de dünya tatlısı bir performans sergileyen Sarp Apak ve Bengi Apak'ın şovunu Bengi Apak'ın kısa stand-up gösterisi takip etmişti.

Henüz tanışmayanlarınız için Bengi Apak'ı ve Sarp Apak'la ilişkilerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak sağlam esprilerle dolu o anları buraya bakalım 👇

Şimdi de asıl konumuza dönelim! Sarp Apak, birkaç ay önce verdiği bir röportajda hanımcı olduğunu ve hanımcılığıyla da gurur duyduğunu şu sözlerle anlatmıştı;

Şimdi de asıl konumuza dönelim! Sarp Apak, birkaç ay önce verdiği bir röportajda hanımcı olduğunu ve hanımcılığıyla da gurur duyduğunu şu sözlerle anlatmıştı;

'Evde karımın sözü geçer' diyen Sarp Apak: 'Şov yapmıyorum bildiğiniz hanımcıyım bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum.'

Sarp Apak'ın aniden yeniden hortlayan açıklaması sosyal medya kullanıcılarını hemen kendine çekmeyi başardı tabii!

Sarp Apak'ın aniden yeniden hortlayan açıklaması sosyal medya kullanıcılarını hemen kendine çekmeyi başardı tabii!

Apak'ın muhtemelen her kadının beklediği kıvamdaki hanımcılık tarifi dualara yatılmasına sebep oldu... 🙈 Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Apak'ın muhtemelen her kadının beklediği kıvamdaki hanımcılık tarifi dualara yatılmasına sebep oldu... 🙈 Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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