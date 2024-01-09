Hemcinsleriyle Derdinin Ne Olduğuna Akıl Sır Erdirilemeyen Tuğba Ekinci "Yeter Artık!" Dedirtti
Hemcinsleriyle Derdinin Ne Olduğuna Akıl Sır Erdirilemeyen Tuğba Ekinci "Yeter Artık!" Dedirtti
Hemcinslerine sataşmadan duramayan ve düzenli olarak fazlasıyla iğneleyici ve aşağılayıcı cümleler kuran Tuğba Ekinci, bu sefer de Bize Kaldı programında söyledikleriyle tepki çekti...
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"O Şimdi Asker" şarkısıyla hepimizin hayatına hızlı bir giriş yapan Tuğba Ekinci, sivri dilliliği, radikal ve ilginç açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.
Özellikle son zamanlarda sosyal medyayı fazlasıyla aktif kullanan Ekinci'nin hem magazin ve gündem analizleri, hem de savunduğu fikirlerle tamamen tezat müstehcen paylaşımlarıyla daima kendini hatırlatmayı başarıyor.
"Gülşen'in sahne tarzı" mevzusunun başından Gülşen'e oldukça sert eleştirilirde bulunan Ekinci, sosyal medyada ilgi çekerek çağırıldığı tüm televizyon ve YouTube programlarında da hemcinslerine sataşmadan edemiyor.
Mesela Sıla ve Ahmet Kural davası hakkında "Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez" açıklaması 👇
Ve aldatılan kadın pozisyonundaki Esin Çepni'yle yaptığı aldatma tartışmasında "İki üç senede bir kadın değiştirecek belki ne var bunda?" yorumuyla büyük tepki çekmişti Tuğba Ekinci.
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Fakat hiç yılmadı. Mümkün olan her yerde hemcinslerine aşağılayıcı yorumlarda bulunmayı huy haline getiren Tuğba Ekinci bu sefer de son katıldığı Bize Kalsın programında kadınları hedef aldı.
O kadar ki programın sunucuları Seçkin Süngüç ve Fezi Altun bile Ekinci'nin "Türk erkekleri bıktı kadınlardan, nefret ettiler. Yazan kadından nefret ediyorlar. Erkeklerin merakı bitti. Kadınlarımız hala aç" gibi yorumları karşısında ne yapacağını bilemedi.
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