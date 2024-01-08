Sosyal Medya Gündeminden Düşmeyen Ünlü İsimlerden Hangisi Daha Yetenekli?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen isimlerden hangisi daha yetenekli seçiyoruz! Televizyon dünyasının nabzını tutan ünlü oyunculardan, sesleriyle kulaklarımızın pasını silen güçlü şarkıcılara ve spor dünyasının sevilen yeteneklerine bir karşılaştırma turu atıyoruz. Sence hangisi daha yetenekli?

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