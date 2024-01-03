Ünlü Rapçilerin Doğum Tarihlerini Bilebilecek misin?
Ünlü Rapçilerin Doğum Tarihlerini Bilebilecek misin?
Rap severler buraya! Hangi rapçinin hangi yılda doğduğunu tahmin edebilir misiniz? Bakalım, hayranı olduğunuz rapçileri ne kadar tanıyorsunuz?
Hazırsanız, test başlıyor...
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1. Sence 'Blok3' yani gerçek adıyla 'Hakan Aydın' hangi yılda doğmuştur?
2. Peki, 'Ezhel' veya gerçek adıyla 'Ömer Sercan İpekçioğlu'?
3. Sence 'Alizade' hangi yıl doğdu?
4. 'Ben Fero' gerçek ismiyle 'Ferhat Yılmaz' hangi yıl doğdu?
5. Acaba, 'Utku Cihan Yalçınkaya' sahne ismiyle 'Uzi' hangi yıl doğdu?
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6. 'Motive' ya da gerçek ismiyle 'Tolga Can Serbes' hangi yıl doğdu?
7. Peki, 'Baneva' gerçek adıyla 'Alp Ekici' kaç doğumlu?
8. 'Cakal' ya da gerçek adıyla 'Emirhan Çakal' kaç doğumlu?
9. 'Batuflex' diğer adıyla 'Batuhan Uzunkol' hangi yıl doğdu?
10. 'Lil Zey' gerçek adıyla 'Zeynep Tanyalçın' kaç doğumlu?
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11. 'Ceg' ya da gerçek adıyla 'Volkan Ayvazoğlu' hangi yıl doğdu?
12. Acaba 'Onur Dinç', sahne adıyla 'Khontkar' kaç doğumlu?
13. 'Lvbel C5' gerçek adıyla 'Süleyman Burak Bodur' kaç doğumlu?
14. 'Hidra' yani 'Fatih Uslu' kaç doğumlu?
15. Son olarak 'Muhammed Kılıçaslan', sahne adıyla 'Aspova' hangi yıl doğdu?
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