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Trafikte Kimsin?

Trafikte Kimsin?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.12.2023 - 13:01

Trafiği kim sever ki? Özellikle günün önemli bir kısmını trafikte geçirenler için en büyük kabus arabada olmaktır. Fakat hepimizin olaylara, trafiğe ve yolculuklara karşı tepkileri farklı, değil mi? Acaba siz trafikte nasıl birisi oluyorsunuz? Gözlerinizden ateş mi saçıyorsunuz, yoksa nereye gireseniz gidin müziğin ve hayatın tadını mı çıkarıyorsunuz? 

Gelin, tahmin edelim! Test, başlıyor...

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim! Hadi, cinsiyetini seç.

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim! Hadi, cinsiyetini seç.
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2. Karakter analizi için burcunu da öğrenmek isteriz! Burcun ne?

2. Karakter analizi için burcunu da öğrenmek isteriz! Burcun ne?

3. Bakalım, gerçekten yolların ustası mısın? Kaç yıldır şoförsün?

4. Tarzını da merak ediyoruz! Direksiyonu nasıl tutarsın?

5. Trafik sıkışık değil, hatta yol bomboş ve hız sınırı yok ne kadar hız yaparsın?

6. Emniyet kemeri, aynalar, sinyaller! Dürüst ol, trafik kurallarına uyar mısın?

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7. Ani fren yapanlara, şeridi ortalayanlara, sol şeridi ihlal edenlere, ışık kurallarına uymayanlara ve son olarak sinyal vermeyenlere nasıl tepki verirsin?

7. Ani fren yapanlara, şeridi ortalayanlara, sol şeridi ihlal edenlere, ışık kurallarına uymayanlara ve son olarak sinyal vermeyenlere nasıl tepki verirsin?

8. Son olarak trafikte sana en çok benzeyen gifi seç!

Ne yapacağı belli olmayan "Gergin" bir sürücü!

Günlük hayatında nasıl bir insansın bilmiyoruz, fakat bu gerginlikle seninle trafikte karşılaşmak istemeyiz! Ne zaman ne yapacağın belli değil. Üstelik soğukkanlı ve zararsız görünen bir tavırlar arabanın yanına yaklaşıp camı açtıktan sonra bambaşka biri haline geliyorsun. 

Bizden sana küçük tavsiye, bu hayat bu gerginlik seviyesiyle geçmez! Vallahi saçların beyazlar, yüzün kırışır, başın derde girer... Sen en iyisi şimdiden nefes egzersizlerine başla.

Direksiyon başında anksiyete krizi geçiren: "Behlül"

Senin en büyük zararın kendine! Bu ne hiddet ne celal! Kendi kendini parçalıyorsun resmen... Senin trafikte olman anksiyete krizlerini tetikliyor. Halini konu komşu, çoluk çocuk görse korkar. Hele şu naif ve kusursuz halinle ağzını bozmak sana yakışıyor mu? 

Trafikte bu kadar gerilmenin nedeni ise haksızlığa gelemiyor olman! Seni çok iyi anlıyoruz ama gidişatını pek iyi görmüyoruz. En iyisi yeni bir anksiyete krizi geçirmeden önce sağa çek biraz dinlen!

Trafikte şaka olmaz diyen bir "Güvensiz"

srv.onedio.com

Trafik sorun değil sen insanlara ve insan yapımı bu araçlara güvenmiyorsun! E tabii bu konuda da son derece haklısın. Lakin biraz fazla abartıyor olabilir misin? Trafik canını sıktığın kadar da korkunç bir şey değil. Biraz sakin olmak ve yolun güzelliklerine odaklanmak sana iyi gelebilir. 

Şöyle güzel bir müzik aç, kahveni termosa koy ve kendini yolun akışına bırak... Bu durum güvensizliğin için bir çözüm olmasa da huzurlu olmanı sağlayabilir.

Hızlı ve Öfkeli filmlerinden çıkmış bir "Efsane"

Biz ehliyetleri attık! Senin yanında şoför koltuğuna yönelmeyiz bile... Üstadım buyur anahtarlar. Öğreteceklerin varsa zevkle dinleriz. Sen trafiğin 'Hızlı ve Öfkelisi', yolların ustasısın. Senden feyz alacak çok şeyimiz var. Vallahi direksiyonu tutuşun da bile keramet var! 

Koltuğa yakışıyorsun... Seninle uzun bir yolculuğa çıkmayı kim istemez ki? Nerede duracağını, hangi şoförden uzak duracağını, hatta hangi şerifin tıkanacağını bile sen bilirsin.

Yol nereye giderse gitsin tadını çıkaran bir "Uzun yol aşığı"

Yol var gidersen, ben var seversen... İşte sen tam da böyle bir şoförsün! Seninle her yol mutluluğa çıkar. İnsan senin neşenle tüm dertlerini unutur. Bir de açtın mı müziği artık değmesinler keyfine. Klip çeker gibi araba kullanıyorsun. Sosyal medya hikayelerin araba hikayeleriyle dolu... 

Yolculuk günlükleri yazmayı düşündün mü? Dostlarınla çıktığın her yolculuğu bir seyahat anısı olarak kaydetsen bizce sosyal medyada milyonlar izler! Sen en iyisi giderken bize de haber ver...

Yolculuğun tadını çıkaran bir "Asilzade"

Araba kullanmak hakkında pek fikrin yok gibi! Zira sen tam bir asilzadesin... Sana arka koltuk yakışır. Şoförsüz hiçbir yere gitmezsin. E haksız da sayılmazsın! Sonuçta arabayı da sen kullanacak değilsin ya... Daha daha neler! Sen keyfine bakmalısın. Şoför yoksa taksiye binmeli, gerekirse sırtlarda taşınmalısın. 

Sana limuzinler yakışır! O arka koltukta neler konuşulur, neler yenir, neler içilir. Yol kapalıymış, kırmızı ışık uzun sürermiş, kim ne yapmış hepsini boş ver... Sen keyfini sür, trafikte ne olursa olsun!

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