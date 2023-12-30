Trafikte Kimsin?
Trafikte Kimsin?
Trafiği kim sever ki? Özellikle günün önemli bir kısmını trafikte geçirenler için en büyük kabus arabada olmaktır. Fakat hepimizin olaylara, trafiğe ve yolculuklara karşı tepkileri farklı, değil mi? Acaba siz trafikte nasıl birisi oluyorsunuz? Gözlerinizden ateş mi saçıyorsunuz, yoksa nereye gireseniz gidin müziğin ve hayatın tadını mı çıkarıyorsunuz?
Gelin, tahmin edelim! Test, başlıyor...
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim! Hadi, cinsiyetini seç.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2. Karakter analizi için burcunu da öğrenmek isteriz! Burcun ne?
3. Bakalım, gerçekten yolların ustası mısın? Kaç yıldır şoförsün?
4. Tarzını da merak ediyoruz! Direksiyonu nasıl tutarsın?
5. Trafik sıkışık değil, hatta yol bomboş ve hız sınırı yok ne kadar hız yaparsın?
6. Emniyet kemeri, aynalar, sinyaller! Dürüst ol, trafik kurallarına uyar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
7. Ani fren yapanlara, şeridi ortalayanlara, sol şeridi ihlal edenlere, ışık kurallarına uymayanlara ve son olarak sinyal vermeyenlere nasıl tepki verirsin?
8. Son olarak trafikte sana en çok benzeyen gifi seç!
Ne yapacağı belli olmayan "Gergin" bir sürücü!
Direksiyon başında anksiyete krizi geçiren: "Behlül"
Trafikte şaka olmaz diyen bir "Güvensiz"
Hızlı ve Öfkeli filmlerinden çıkmış bir "Efsane"
Yol nereye giderse gitsin tadını çıkaran bir "Uzun yol aşığı"
Yolculuğun tadını çıkaran bir "Asilzade"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda