Trafikte Kimsin?

Günlük hayatında nasıl bir insansın bilmiyoruz, fakat bu gerginlikle seninle trafikte karşılaşmak istemeyiz! Ne zaman ne yapacağın belli değil. Üstelik soğukkanlı ve zararsız görünen bir tavırlar arabanın yanına yaklaşıp camı açtıktan sonra bambaşka biri haline geliyorsun.

Bizden sana küçük tavsiye, bu hayat bu gerginlik seviyesiyle geçmez! Vallahi saçların beyazlar, yüzün kırışır, başın derde girer... Sen en iyisi şimdiden nefes egzersizlerine başla.