Türkiye'de Yaşamaya Ne Kadar Uygunsun?
Türkiye'de Yaşamaya Ne Kadar Uygunsun?
Merak ediyoruz sen Türkiye'de yaşamaya uygun musun? Uyum sorunları yaşarsanız, bunu hemen anlarız. Gelin, 10 soruda Türkiye'de yaşamaya ne kadar uygun olduğunuzu öğrenelim!
Hazırsanız, test başlıyor...
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim! Hadi cinsiyetini seç...
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2. Peki, eğitim hayatın. Söyle bakalım eğitim durumun nedir?
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3. "Astroloji kişiliğin aynasıdır" derler! Bakalım doğru mu, burcun ne?
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4. Zamanını nasıl kullandığını da bilmek isteriz! Boş zamanlarında ne yaparsın?
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5. Tanımadığın insanlar seni tedirgin eder mi? Hatta insanlar seni korkutur mu?
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6. Diyelim ki metroya bineceksin yürüyen merdivende ne yaparsın?
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7. Seni kaosun tam ortasında görmenin zamanı geldi! Trafikte seni ne sinir eder?
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8. İyi düşün! Duyduğunda tüylerini diken diken eden cümle hangisi?
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9. Şimdi de bize asla tahammül edemediğin şeyi söyle!
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10. Son olarak sokakta, karanlık bir yolda ya da kalabalıkta nasıl biri olursun. Sana en çok benzeyen gifi seç.
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Türkiye'ye yaşamaya %0 uygunsun!
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11. Türkiye'ye yaşamaya %25 uygunsun!
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12. Türkiye'ye yaşamaya %33 uygunsun!
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13. Türkiye'ye yaşamaya %50 uygunsun!
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14. Türkiye'ye yaşamaya %75 uygunsun!
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15. Türkiye'ye yaşamaya %100 uygunsun!
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