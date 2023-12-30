Türkiye'de Yaşamaya Ne Kadar Uygunsun?

Ne diyebiliriz ki senin işin çok zor! Türkiye'de günlük yaşama dahi uyum sağlamakta bir hayli zorlanıyorsun. Kanada, Norveç, İngiltere veya İtalya senin için çok daha uygun olabilirdi. Trafikte korna seslerini duyunca, sokaklarda kalabalığa karışınca, toplu taşımaya iniş ve binişlerde nerede olduğunu anlamaya çalışan bir asilzadeye benziyorsun. Gözlerin 'neredeyim ben?', 'burada neler oluyor?' der gibi bakıyor. Sense sadece 'pardon', 'neden bu şekilde davranıyorsunuz?' ya da 'önce inseydik'... diyebiliyorsun.

Günün sonunda eve döndüğünde kendini çok yorulmuş ve sinirlerin gerilmiş halde buluyorsun. Meditasyon veya yoga ile sakinleşmeye çalışıyor, her seferinde ülkede yaşananlara bir kez daha şaşırıyorsun. Senin gibi ince bir ruh için hayat nereden baksak çok zor olmalı.