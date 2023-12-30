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Türkiye'de Yaşamaya Ne Kadar Uygunsun?

Türkiye'de Yaşamaya Ne Kadar Uygunsun?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.12.2023 - 15:31

Merak ediyoruz sen Türkiye'de yaşamaya uygun musun? Uyum sorunları yaşarsanız, bunu hemen anlarız. Gelin, 10 soruda Türkiye'de yaşamaya ne kadar uygun olduğunuzu öğrenelim! 

Hazırsanız, test başlıyor...

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim! Hadi cinsiyetini seç...

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim! Hadi cinsiyetini seç...
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2. Peki, eğitim hayatın. Söyle bakalım eğitim durumun nedir?

2. Peki, eğitim hayatın. Söyle bakalım eğitim durumun nedir?
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3. "Astroloji kişiliğin aynasıdır" derler! Bakalım doğru mu, burcun ne?

3. "Astroloji kişiliğin aynasıdır" derler! Bakalım doğru mu, burcun ne?
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4. Zamanını nasıl kullandığını da bilmek isteriz! Boş zamanlarında ne yaparsın?

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5. Tanımadığın insanlar seni tedirgin eder mi? Hatta insanlar seni korkutur mu?

5. Tanımadığın insanlar seni tedirgin eder mi? Hatta insanlar seni korkutur mu?
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6. Diyelim ki metroya bineceksin yürüyen merdivende ne yaparsın?

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7. Seni kaosun tam ortasında görmenin zamanı geldi! Trafikte seni ne sinir eder?

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8. İyi düşün! Duyduğunda tüylerini diken diken eden cümle hangisi?

8. İyi düşün! Duyduğunda tüylerini diken diken eden cümle hangisi?
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9. Şimdi de bize asla tahammül edemediğin şeyi söyle!

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10. Son olarak sokakta, karanlık bir yolda ya da kalabalıkta nasıl biri olursun. Sana en çok benzeyen gifi seç.

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Türkiye'ye yaşamaya %0 uygunsun!

Türkiye'ye yaşamaya %0 uygunsun!

Ne diyebiliriz ki senin işin çok zor! Türkiye'de günlük yaşama dahi uyum sağlamakta bir hayli zorlanıyorsun. Kanada, Norveç, İngiltere veya İtalya senin için çok daha uygun olabilirdi. Trafikte korna seslerini duyunca, sokaklarda kalabalığa karışınca, toplu taşımaya iniş ve binişlerde nerede olduğunu anlamaya çalışan bir asilzadeye benziyorsun. Gözlerin 'neredeyim ben?', 'burada neler oluyor?' der gibi bakıyor. Sense sadece 'pardon', 'neden bu şekilde davranıyorsunuz?' ya da 'önce inseydik'... diyebiliyorsun. 

Günün sonunda eve döndüğünde kendini çok yorulmuş ve sinirlerin gerilmiş halde buluyorsun. Meditasyon veya yoga ile sakinleşmeye çalışıyor, her seferinde ülkede yaşananlara bir kez daha şaşırıyorsun. Senin gibi ince bir ruh için hayat nereden baksak çok zor olmalı.

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11. Türkiye'ye yaşamaya %25 uygunsun!

11. Türkiye'ye yaşamaya %25 uygunsun!

Yaşıyorsun ama zorla... Türkiye'nin yaşam tarzına kısmen adapte olmuş gibi görünüyorsun. Yıllar geçmiş olsa da sen hâlâ alışamamış ve pek çok konuda zorlanıyorsun. Mesela alışveriş yaparken indirimlere karşı hassasiyetin var, fakat bir yandan da her şeye söyleniyorsun. Kendi tarzını ortaya koymak senin gibi biri için bir hayli zor. Zaten tarzın ve entelektüel duruşun yeterince dikkat çekiyor. Mesela kasa kuyruğunda önüne geçmeye çalışan insanlar olduğunda veya toplu alanlarda yüksek sesle telefonda konuşulduğunda nasıl sakin kalıyorsun? Kalmıyorsun, değil mi? Ama sadece gözlerini devirmekle yetiniyorsun... 

Sık sık tatlı bir sahil kasabasına yerleşmeyi hayal ediyor olmalısın. Şüphesiz ki huzuru doğada arıyor, cennet gibi ülkenin güzellikleri ile baş başa kalmak istiyorsun.

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12. Türkiye'ye yaşamaya %33 uygunsun!

12. Türkiye'ye yaşamaya %33 uygunsun!

Neredeyse bizden biri olmuşsun. Pek çok şeye adapte olmuş gibisin. Fakat yine de asla tam olarak uyum sağlayamayacağını artık biliyorsun. Bazı alışkanlıklarını değiştirmekte başarılı olmuşsun. Mesela sen de artık bir kafede saatlerce çay veya kahve içebiliyorsun. İçecek siparişi verirken 'Sıcak getir ama soğumasın' uyarısını yapıyor, demlikten henüz dökülmüş kaynak çayı seviyorsun. Ancak toplu taşıma araçlarını kullanırken dikkatli olmalısın çünkü kalabalık pek sana göre değil. Acaba sen insan sevmiyor olabilir misin? 

Yürüyen merdivende başlıyor sinirin ve kendini söylenirken buluyorsun. Her şeye bir isyan var içinde... Bu yüzden burada doğmuş olsan da buralı olmaya uygun değilsin. Senin daha sakin ve nüfusu az bir ülkede belki Hollanda ya da Yunanistan'da yaşaman gerekirdi.

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13. Türkiye'ye yaşamaya %50 uygunsun!

13. Türkiye'ye yaşamaya %50 uygunsun!

Verdiğin cevaplara bakılırsa, anne tarafından yabancı uyruklu, baba tarafından buralı gibisin. Tabii bunun tam tersi de geçerli olabilir. Ya da ataların Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan gibi komşu ülkelerden birinden göçmüş olabilir. Yani senin yarın Türkiye'de yaşamaya uygun, fakat diğer yarın kesinlikle buralı değil. Yaşam tarzından büyük bir ikilemde kaldığın anlaşılıyor. Yine de ülkede yaşanan bazı olaylara hâlâ şaşırıyor gibisin. Mesela hayır amaçlı dökülen lokma kuyruklarına bayılıyorsun, lakin ATM kuyruğunda resmen sinir harbi yaşıyorsun. E seni de anlıyoruz tabii kolay değil! 

Koşarak kaçmak istediğin anlar olsa da köklerinin bulunduğu ve cennet ülkeden asla vazgeçemezsin. Senin yerin burası. Zamanla tamamen alışırsın derdik ama sanmıyoruz. İçin rahat olsun bu kadar uyum sağlamak da yeter. Daha ne olsun!

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14. Türkiye'ye yaşamaya %75 uygunsun!

14. Türkiye'ye yaşamaya %75 uygunsun!

Hayat sana güzel desek yeridir! Ülke insan eşleşmesinde kesinlikle kazanan taraftasın. Doğru ülkede, karakterine uygun bir coğrafyada misler gibi yaşayıp gidiyorsun. Tabii seni kızdıran bazı konular da oluyor, arada strese giriyor olabilirsin. Lakin genel hatları ile hayatından memnunsun. Fazlaca stresle gerilimi yükselten insanlar ve trafikten başka da sorunun yok maşallah. Hayatın akışında günlük düzenini kurmuş, yaşamını keyif içerisinde sürdürüyorsun. İnsan bazen sen olmak istiyor! Arada bir gülüp eğlendiğin sosyal ortamlara dahil olsak hiç de fena olmazdı. Çağırırsan geliriz.  

Güzel bir güne uyandığın daha nice günler var önünde. Peki bu işin bir sırrı var mı? Keşke bilebilsek. Neyse, artık sana mutlu anlar ve keyifli günler dileyelim.

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15. Türkiye'ye yaşamaya %100 uygunsun!

15. Türkiye'ye yaşamaya %100 uygunsun!

Başka ülkede yaşayamazdın! Kesinlikle Türkiye senin için biçilmiş kaftan. Düzen, kültürel yapı, yaşam tarzı ve günlük hayat konularında asla sorun yaşamıyorsun. Seni kızdıran pek bir şey yok. 'Mis gibi yaşayıp gidiyoruz işte' modundasın. Sürekli söylenen, şikayet eden insanlardan başka derdin yok. Onların bu boş söylenmelerine kızıyorsun fakat bunu da kısa zamanda atlatıyorsun. Sonuçta kendi kendine konuşuyor, değil mi? Boş vermişliğin ve uyum yeteneklerini kıskanmadık desek yalan olur. Dertsiz, tasarız iş makinesi izlemeli, keyifli bir hayat. Çayın demli, Türk kahven bol şekerli olsun. Ne diyelim ağzının tadı bozulması. 

Yaşadığın yere uyum sağlamak önemli sonuçta! Görünen o ki insanın yaşam kalitesini bile artırıyor, baksana stres olmayınca yüzün nasıl da gülüyor. Darısı başımıza.

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