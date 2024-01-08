Murat Boz'la Flört Bitti, Edis'le Flört Başladı: Hadise Bu Sefer de Ayyaş Şarkısına Dans Şovlu Klip Çekti...
Murat Boz'la Flört Bitti, Edis'le Flört Başladı: Hadise Bu Sefer de Ayyaş Şarkısına Dans Şovlu Klip Çekti...
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Sesi ve şarkıları bir yana aşk hayatı, çarpıcı açıklamaları, kadın dayanışması ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme sık sık bomba gibi düşen isimlerin başında geliyor Hadise...
Flörtöz halleriyse yıllardır dilimizde. Biraz da ondan aşk kadını diye anılıyor zaten... Hadise'nin aşk yaşamaya olan aşkı, boş zamanlarında da mutlaka flört eden halleri her zaman dikkat çekiyor. Hadise ve flört denildiğinde ise akıllara tek isim geliyor: Murat Boz!
Mutlaka denk gelmişsinizdir, iki senedir O Ses'in jüri koltuğunda kavuşamayan ve bir süredir uzak kaldığımı Murat Boz ve Hadise geçtiğimiz gün New York konserinde bir araya geldi.
Şimdi birkaç gün öncesine dönüyoruz izninizle... Murat Boz'la olay yaratan görüntülerinden önce Edis ve Baran Mengüç'ün yeni şarkısı Ayyaş'a yükselen Hadise kırmızı ruhu ve kürküyle çektiği bir video paylaşmıştı.
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Edis'ten Hadise'ye cevap da gecikmemişti üstelik!
"Ah yok mu şu caziben?" notuyla Hadise'nin videosunu paylaşan Edis, olay kadının yıllardır dillerde olan cazibesine kayıtsız kalamamıştı.
Hızını alamayan Hadise'den yeni bir video daha geldi. Murat Boz'u rafa kaldıran Hadise, gözüne Edis'i kestirmiş olacak ki bu sefer de Ayyaş'a dans şovlu bir klip çekti kendisi...
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