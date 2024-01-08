Bir Dönem Fırtınalar Estiren Orijinal 'Adnan Ziyagil' Selçuk Yöntem'den Farah Zeynepli Bihter Filmi İtirafı!
Bir Dönem Fırtınalar Estiren Orijinal 'Adnan Ziyagil' Selçuk Yöntem'den Farah Zeynepli Bihter Filmi İtirafı!
Aşk-ı Memnu'daki 'Adnan Ziyagil' rolüyle efsane kadronun başını çeken Selçuk Yöntem, Bihter filmiyle ilgili ilk kez konuştu. Detaylar 👇
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2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan efsane dizi Aşk-ı Memnu, sadece o döneme değil bundan sonra gelecek tüm dönemlere de damgasını vuran ikonik bir dizi haline geldi.
İnanılmaz kadrosu, projede yer alan isimlerinin tümünün zirve oyunculuğu ve hikayenin hepimizi alıp götürüşü derken Halid Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu tüm zamanların en iyi Türk dizilerinin başında geliyor desek yanlış olmaz.
Her bir karakterin, özellikle de kavuşamayan Bihter ve Behlül'ün yeri ayrı ama herkesin oldukça karışık duygular beslediği demirbaş karakterlerden biri de Adnan Ziyagil biliyorsunuz. Bihter'e enteresan bir aşk duyan ve bir türlü kendini sevdiremeyen Adnan...
Yeğeninden bir insan evladının yiyebileceği en büyük kazığı yiyen, sonunda da konağından iki ölü, bir kaçak, bir travmatikle, bir de felçliyle çıkan Adnan...
Adnan Ziyagil'i layığıyla andığımıza göre asıl konuya dönüş yapıyoruz şimdi! Geçtiğimiz aylarda Aşk-ı Memnu romanından esinlenen Bihter filmi hem yayınlanmadan önce hem de yayınlandıktan sonra büyük olay yaratmıştı hatırlarsanız.
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Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter'i, Boran Kuzum'un Behlül'ü, Hande Ataizi'nin Firdevs Hanım'ı, Osman Sonat'ın Adnan'ı, Helin Kandemir'in de Nihal'i canlandırdığı film ilk başta herkesin tepkisini çekerek "Aşk-ı Memnu'nun yerini asla dolduramaz" düşüncesiyle elinin tersiyle itmesine sebep olmuştu.
Ardından da ultra ters köşeli sonu ve bizim aşık olduğumuz Aşk-ı Memnu'yla alakasızlığı sebebiyle büyük linç yemişti.
Geçtiğimiz günlerde Oya Çınar ile Oyalamaca programına konuk olan canımız, orijinal 'Adnan Ziyagil' Selçuk Yöntem, Bihter filmiyle ilgili ilk defa konuştu.
Filmi izleyip izlemediği ve beğenip beğenmediği sorulan Selçuk Yöntem, "Açık konuşmak gerekirse, dürüst olmakta yarar var. Ben beğenmedim. Yorumu, dramaturjisini, değerlendirmesini özümseyemedim" dedi...
👇 Hangimiz özümsedik ki zaten? Hadi yorumlarda buluşalım!
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