28 Aralık’ta Akıl Hastanesine Yatırılan Dilan Polat Cezaevine Dönmedi, Hastanede Yatıyor
28 Aralık’ta Akıl Hastanesine Yatırılan Dilan Polat Cezaevine Dönmedi, Hastanede Yatıyor
Çocuklarını görmeye sosyal hizmetlerden geldiklerini öğrenince fenalaşan Dilan Polat'ın hapishaneye hiç dönmediği ortaya çıktı...
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Bir dönem hepimize her gün binlerce gül, dolar ve lüks arabalarla bezeli ultra lüks hayatlarını sunan Dilan ve Engin Polat'ın hayatı bir gecede tepetaklak olmuştu.
Birkaç sene içerisinde en dipten en zirveye çıkan Dilan ve Engin Polat'ın serveti göze batınca nihayet 4 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklandılar.
Aylardır cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat hakkında her gün yeni şeyler öğrendik. Avukatları Hüseyin Kaya sağ olsun, namaza başladıklarını, kendilerini geliştirecek kitaplar okuduklarını ve yeni dualar öğrendiklerini hepimize duyurdu. Bir sempati beslemeye başlamamızı da bekledi aynı zamanda...
Geçtiğimiz günlerde de yeni bir açıklamada daha bulunmuştu kendisi. Dilan Polat'ın yürümekte zorlandığını, çocukları için çok üzüldüğünü ve sakinleştirici haplar kullandığını söyleyen Hüseyin Kaya,
Dilan Polat'ın kısmi felç geçirme ihtimali olduğu haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine bir tepki ve açıklama da Dilan'ın yakın arkadaşı Sevim Alan'dan gelmişti.
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Dilan Polat'ın çocuklarına sosyal hizmetlerden geldiklerini öğrenince hastanelik olduğunu açıklayan Sevim Alan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde uyutulduğunu belirtmiş, tüm öfkesini de sosyal medya kullanıcılarını kusmuştu.
Birkaç saat öncesine kadar Dilan Polat'ın Bakırköy'den çoktan çıktığını ve cezaevine geri döndüğünü düşünüyorduk ki Dilan'ın 11 gündür hapishanede olmadığı ortaya çıktı.
Kanal D muhabiri Selahattin Günday, Dilan Polat'ın hastaneye hiç dönmediğini, 11 gündür Bakırköy'de tedavi gördüğünü ve 7/24 kameralarla izlendiğini duyurdu.
Ayrıca bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğinin de henüz belirsiz olduğunu ve çocuklarıyla hastanede görüşmeye devam ettiğini belirtti.
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