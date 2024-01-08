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Dağ Ayısıyla Aşk Yaşayan Mankenden Ahırı Pavyona Çeviren Amcaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri!

Dağ Ayısıyla Aşk Yaşayan Mankenden Ahırı Pavyona Çeviren Amcaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
08.01.2024 - 20:23

Pazartesi sendromunun tavan yaptığı bu günde Twitter'da yeni adı X'te yüzümüzü güldürmeyi kim başarmış buyurun beraber bakalım!   

Keyifli okumalar. 🚀

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1. 59 yıldır birbirini gıcık etmekten vazgeçmeyen dünya tatlısı teyzeyle amca kalp eritti...

2. Yemek yedikten sonra aniden üste çöken mahmurluk daha prensesçe anlatılamazdı!

2. Yemek yedikten sonra aniden üste çöken mahmurluk daha prensesçe anlatılamazdı!
twitter.com

3. Sufleyi Türk kahvesi sanan kullanıcının flörtüne koşma hızı güldürdü.

3. Sufleyi Türk kahvesi sanan kullanıcının flörtüne koşma hızı güldürdü.
twitter.com

4. "Nasip olur mu be?" dedirten videolara bir yenisi daha eklendi!

5. Şu ekonomide işten çıkmak mümkünmüş gibi...

5. Şu ekonomide işten çıkmak mümkünmüş gibi...
twitter.com
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6. Enteresan kahve fallarında bugün! E yorum sizin!

6. Enteresan kahve fallarında bugün! E yorum sizin!
twitter.com

7. Dağ evindeyken tanıştığı ayıyla aşk yaşayan mankenin videosu viral oldu.

8. Önce bir adam iki köpek gördüğümüz fotoğrafa biraz dikkatli bakınca adamın da köpek olduğunu anlamak hayatı düşündürttü.

8. Önce bir adam iki köpek gördüğümüz fotoğrafa biraz dikkatli bakınca adamın da köpek olduğunu anlamak hayatı düşündürttü.
x.com

9. İnekler daha çok süt versin diye ahırı pavyona çevirene de tanıklık ettik.

10. Seneler sonra bir Avrupa Yakası aydınlanması daha yaşadık.

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11. Böyle sırta bu gelinlik seçimi "Yok artık" dedirtti.

12. Kindarlık nedir? Kin nasıl tutulur? Buyurun işte böyle!

12. Kindarlık nedir? Kin nasıl tutulur? Buyurun işte böyle!
twitter.com

13. Kartın son kullanma tarihini yazmak yerine kartı en son kullandığı tarihi yazan ablanın şaşkınlık seviyesi dillere düştü.

14. Şu hayatta kimseye güvenemediğimizin kanıtı... Suç bizim mi? Erkeklerin mi?

14. Şu hayatta kimseye güvenemediğimizin kanıtı... Suç bizim mi? Erkeklerin mi?
twitter.com

15. Çoğu insandan daha güzel gülen maymuna ne demeli peki... 🫠

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