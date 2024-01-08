Dağ Ayısıyla Aşk Yaşayan Mankenden Ahırı Pavyona Çeviren Amcaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri!
Dağ Ayısıyla Aşk Yaşayan Mankenden Ahırı Pavyona Çeviren Amcaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri!
Pazartesi sendromunun tavan yaptığı bu günde Twitter'da yeni adı X'te yüzümüzü güldürmeyi kim başarmış buyurun beraber bakalım!
Keyifli okumalar. 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
2. Yemek yedikten sonra aniden üste çöken mahmurluk daha prensesçe anlatılamazdı!
3. Sufleyi Türk kahvesi sanan kullanıcının flörtüne koşma hızı güldürdü.
5. Şu ekonomide işten çıkmak mümkünmüş gibi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Enteresan kahve fallarında bugün! E yorum sizin!
7. Dağ evindeyken tanıştığı ayıyla aşk yaşayan mankenin videosu viral oldu.
8. Önce bir adam iki köpek gördüğümüz fotoğrafa biraz dikkatli bakınca adamın da köpek olduğunu anlamak hayatı düşündürttü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
12. Kindarlık nedir? Kin nasıl tutulur? Buyurun işte böyle!
13. Kartın son kullanma tarihini yazmak yerine kartı en son kullandığı tarihi yazan ablanın şaşkınlık seviyesi dillere düştü.
14. Şu hayatta kimseye güvenemediğimizin kanıtı... Suç bizim mi? Erkeklerin mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda