Jeffrey Epstein’in Kurduğu ‘Pedofili Adası’ Skandalında Türkiye Detayı: "Çocukları Kaçırıp ABD'ye Götürüyordu"
Jeffrey Epstein’in Kurduğu ‘Pedofili Adası’ Skandalında Türkiye Detayı: "Çocukları Kaçırıp ABD'ye Götürüyordu"
Kaynak: https://sputniknews.com.tr/20240108/e...
Dünyanın gündemine bomba gibi düşen, Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturduğu ‘pedofili adası’ skandalında ‘Türkiye’ adı da geçti!
Çocuk istismarcısı milyarder Jeffrey Epstein’ın özel pilotu Nadya Marçinko’nun sorgusunda, Epstein’ın Türkiye’den kız çocuklarını kaçırttığı ve Amerika’ya getirdiği ortaya çıktı.
İşte haberin detayları…
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılanması dünya gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.
ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, ünlü illüzyonist David Copperfield, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Michael Jackson'ın da adlarının geçtiği davada Stephen Hawking de yer alıyordu.
Kurduğu çocuk istismarı ve fuhuş çetesi ile aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton dahil olmak üzere birçok nüfuzlu Amerikalı isme kız çocuklarını pazarlayan Jeffrey Epstein ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Sputnik’te yer alan habere göre; ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska'nın kararı üzerine 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde, Epstein’ın çocuk ticareti için Türkiye’yi de kullandığı görüldü.
İstismara uğrayan kız çocuklarının avukatı Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein’ın özel pilotu, eski Slovakyalı manken Nadya Marçinko’yu çapraz sorguda adeta terletti.
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1328 NO'lu dosyanın 407-6, 407-8 ve 407-9 numaralı ek belgelerinde yer alan Nadya Marçinko sorgusunda bir detay göze çarptı. 13 Nisan 2010 tarihli çapraz sorguda Avukat Katherine W. Ezell, Marçinko’ya şu soruları yöneltti ve Jeffrey Epstein’ın Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden çocuk kaçırdığını belirtti:
“15 yaşındaki Jane Doe #102 kod adlı mağdur için Jeffrey Epstein ve/veya Ghislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ve Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda Jeffrey Epstein’ın Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden (Çekya) ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız? Jean Luc Brunel, uluslararası çocuk ticaretinde Epstein’ın ortağı mı? Jeffrey Epstein’ın, Jane Doe #102 kod adlı mağduru istismar ettikten sonra, soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş insanlarına da pazarladığını biliyor muydunuz?”
Nadya Marçinko, bu soruların tamamına cevap vermeyi reddederken, avukatı da hakime itirazlarını sundu.
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