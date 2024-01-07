Pedofil Milyarder Jeffrey Epstein Aslında Ölmedi mi? Otopsi Raporundan Gelen Fotoğraf Kafaları Karıştırdı

En son ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in, eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile birlikte kurduğu fuhuş ağından yeni isimler ifşa olmuş, kime güveneceğimizi şaşırmıştık. Şimdi de pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in hapishanede intihar ettiği söylense de otopsi raporundan gelen fotoğraflar kafaları karıştırdı.

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