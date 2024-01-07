Pedofil Milyarder Jeffrey Epstein Aslında Ölmedi mi? Otopsi Raporundan Gelen Fotoğraf Kafaları Karıştırdı
Pedofil Milyarder Jeffrey Epstein Aslında Ölmedi mi? Otopsi Raporundan Gelen Fotoğraf Kafaları Karıştırdı
Kaynak: https://nypost.com/2024/01/05/media/m...
En son ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in, eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile birlikte kurduğu fuhuş ağından yeni isimler ifşa olmuş, kime güveneceğimizi şaşırmıştık. Şimdi de pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in hapishanede intihar ettiği söylense de otopsi raporundan gelen fotoğraflar kafaları karıştırdı.
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılanmış ve ortaya çıkan gerçekler adeta kan dondurmuştu.
2019 yılında yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasında birbirinden ünlü isimlerin olduğu yeni dosya geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Şimdiyse ortaya atılan bir yeni iddia kafaları karıştırdı: Cezaevinde intihar eden Epstein'in hala hayatta olduğu ileri sürüldü.
Bu iddiaların öne sürülmesindeki dayanak ise Esptein'in otopsi raporundaki fotoğrafları...
İlk olarak otopsi raporundaki fotoğrafta Epstein'in burnu göze çarptı.
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Bir diğer dikkat çeken detay ise kulaklar oldu: Gözle görülür bir fark var.
Üstüne sunucu Megyn Kelly, Jeffrey Epstein'in hayatta olabileceğini söyleyerek yakın zamanda kendini savunmak için ortaya çıkabileceğini ileri sürdü.
Kelly, "Size nasıl bildiğimi söyleyemem ama tam olarak şunu diyebilirim, gelecek yıl Jeffrey Epstein hakkında daha çok şey duyacağız" ifadelerini kullandı.
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