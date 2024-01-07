Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Pedofil Milyarder Jeffrey Epstein Aslında Ölmedi mi? Otopsi Raporundan Gelen Fotoğraf Kafaları Karıştırdı

Pedofil Milyarder Jeffrey Epstein Aslında Ölmedi mi? Otopsi Raporundan Gelen Fotoğraf Kafaları Karıştırdı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 23:48

En son ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in, eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile birlikte kurduğu fuhuş ağından yeni isimler ifşa olmuş, kime güveneceğimizi şaşırmıştık. Şimdi de pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in hapishanede intihar ettiği söylense de otopsi raporundan gelen fotoğraflar kafaları karıştırdı.

Detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/01/05/media/m...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılanmış ve ortaya çıkan gerçekler adeta kan dondurmuştu.

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılanmış ve ortaya çıkan gerçekler adeta kan dondurmuştu.

2019 yılında yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasında birbirinden ünlü isimlerin olduğu yeni dosya geçtiğimiz günlerde açıklandı.

2019 yılında yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasında birbirinden ünlü isimlerin olduğu yeni dosya geçtiğimiz günlerde açıklandı.

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, ünlü illüzyonist David Copperfield, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Stephen Hawking gibi ünlü isimler yer alıyor.

Şimdiyse ortaya atılan bir yeni iddia kafaları karıştırdı: Cezaevinde intihar eden Epstein'in hala hayatta olduğu ileri sürüldü.

Şimdiyse ortaya atılan bir yeni iddia kafaları karıştırdı: Cezaevinde intihar eden Epstein'in hala hayatta olduğu ileri sürüldü.

Bu iddiaların öne sürülmesindeki dayanak ise Esptein'in otopsi raporundaki fotoğrafları...

Bu iddiaların öne sürülmesindeki dayanak ise Esptein'in otopsi raporundaki fotoğrafları...

İlk olarak otopsi raporundaki fotoğrafta Epstein'in burnu göze çarptı.

İlk olarak otopsi raporundaki fotoğrafta Epstein'in burnu göze çarptı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir diğer dikkat çeken detay ise kulaklar oldu: Gözle görülür bir fark var.

Bir diğer dikkat çeken detay ise kulaklar oldu: Gözle görülür bir fark var.
twitter.com

Üstüne sunucu Megyn Kelly, Jeffrey Epstein'in hayatta olabileceğini söyleyerek yakın zamanda kendini savunmak için ortaya çıkabileceğini ileri sürdü.

Üstüne sunucu Megyn Kelly, Jeffrey Epstein'in hayatta olabileceğini söyleyerek yakın zamanda kendini savunmak için ortaya çıkabileceğini ileri sürdü.

Kelly, "Size nasıl bildiğimi söyleyemem ama tam olarak şunu diyebilirim, gelecek yıl Jeffrey Epstein hakkında daha çok şey duyacağız" ifadelerini kullandı.

Kelly, "Size nasıl bildiğimi söyleyemem ama tam olarak şunu diyebilirim, gelecek yıl Jeffrey Epstein hakkında daha çok şey duyacağız" ifadelerini kullandı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?