Cezaevinde İntihar Eden Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Davasında Adı Geçen İsimler Açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde genç kızları hedef alan bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve yargılanmayı beklerken hapishanede hayatına son veren milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'le ilgili dava bağlamında bazı kişilerin isimleri kamuoyuna duyuruldu.