Cezaevinde İntihar Eden Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Davasında Adı Geçen İsimler Açıklandı
Cezaevinde İntihar Eden Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Davasında Adı Geçen İsimler Açıklandı
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/04/je...
Amerika Birleşik Devletleri'nde genç kızları hedef alan bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve yargılanmayı beklerken hapishanede hayatına son veren milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'le ilgili dava bağlamında bazı kişilerin isimleri kamuoyuna duyuruldu.
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmakla suçlanıyor ve yargılanmayı beklerken hapishanede intihar etmişti. Epstein'ın davasıyla ilişkili olduğu düşünülen bazı kişilerin isimleri ise yeni açıklandı.
Bu isimler arasında, ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, ünlü illüzyonist David Copperfield, eski ABD Başkanı Donald Trump ve pop müziğin efsane ismi Michael Jackson da bulunuyor.
ABD Bölge Hakimi Loretta Preska, Epstein davasında adı geçen ve bugüne dek "John ve Jane Doe" olarak anılan yaklaşık 200 kişinin isminin gizlenmesine yasal bir gerekçe olmadığına hükmetti. Bu kararın ardından, bu kişilerin isimleri kamuoyuna duyuruldu.
ABD medyasının mahkeme tutanaklarına dayandırdığı haberlere göre, Bill Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak geçiyor.
Epstein tarafından cinsel istismara uğradığı belirtilen Johanna Sjoberg, bir ifadesinde, Michael Jackson'ı Epstein'ın Palm Beach'teki evinde gördüğünü ve aynı ortamda David Copperfield ile de tanıştığını belirtti.
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Mahkeme belgelerinde Donald Trump'ın ismi de geçiyor. Ancak Sjoberg, ifadesinde Trump'a masaj yapmadığını belirtti.
Sosyal medyada, açıklanan isimlerin "Jeffrey Epstein'ın müşterilerinin ya da suç ortaklarının listesi" olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Ancak, listeye dahil edilen kişilerin çoğunluğu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmuyor.
Listede Cate Blanchett, Naomi Campbell, David Copperfield, Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking ve Michael Jackson gibi isimler yer aldı.
İşte davada adı geçen isimlerin listesi:
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