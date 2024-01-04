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Cezaevinde İntihar Eden Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Davasında Adı Geçen İsimler Açıklandı

Cezaevinde İntihar Eden Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Davasında Adı Geçen İsimler Açıklandı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 12:27

Amerika Birleşik Devletleri'nde genç kızları hedef alan bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve yargılanmayı beklerken hapishanede hayatına son veren milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'le ilgili dava bağlamında bazı kişilerin isimleri kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/04/je...
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmakla suçlanıyor ve yargılanmayı beklerken hapishanede intihar etmişti. Epstein'ın davasıyla ilişkili olduğu düşünülen bazı kişilerin isimleri ise yeni açıklandı.

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmakla suçlanıyor ve yargılanmayı beklerken hapishanede intihar etmişti. Epstein'ın davasıyla ilişkili olduğu düşünülen bazı kişilerin isimleri ise yeni açıklandı.

Bu isimler arasında, ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, ünlü illüzyonist David Copperfield, eski ABD Başkanı Donald Trump ve pop müziğin efsane ismi Michael Jackson da bulunuyor.

Bu isimler arasında, ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, ünlü illüzyonist David Copperfield, eski ABD Başkanı Donald Trump ve pop müziğin efsane ismi Michael Jackson da bulunuyor.

ABD Bölge Hakimi Loretta Preska, Epstein davasında adı geçen ve bugüne dek "John ve Jane Doe" olarak anılan yaklaşık 200 kişinin isminin gizlenmesine yasal bir gerekçe olmadığına hükmetti. Bu kararın ardından, bu kişilerin isimleri kamuoyuna duyuruldu.

ABD Bölge Hakimi Loretta Preska, Epstein davasında adı geçen ve bugüne dek "John ve Jane Doe" olarak anılan yaklaşık 200 kişinin isminin gizlenmesine yasal bir gerekçe olmadığına hükmetti. Bu kararın ardından, bu kişilerin isimleri kamuoyuna duyuruldu.

ABD medyasının mahkeme tutanaklarına dayandırdığı haberlere göre, Bill Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak geçiyor.

ABD medyasının mahkeme tutanaklarına dayandırdığı haberlere göre, Bill Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak geçiyor.

Epstein tarafından cinsel istismara uğradığı belirtilen Johanna Sjoberg, bir ifadesinde, Michael Jackson'ı Epstein'ın Palm Beach'teki evinde gördüğünü ve aynı ortamda David Copperfield ile de tanıştığını belirtti.

Epstein tarafından cinsel istismara uğradığı belirtilen Johanna Sjoberg, bir ifadesinde, Michael Jackson'ı Epstein'ın Palm Beach'teki evinde gördüğünü ve aynı ortamda David Copperfield ile de tanıştığını belirtti.
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Mahkeme belgelerinde Donald Trump'ın ismi de geçiyor. Ancak Sjoberg, ifadesinde Trump'a masaj yapmadığını belirtti.

Mahkeme belgelerinde Donald Trump'ın ismi de geçiyor. Ancak Sjoberg, ifadesinde Trump'a masaj yapmadığını belirtti.

Trump hakkında Epstein davasıyla ilgili bir suçlama bulunmuyor.

Sosyal medyada, açıklanan isimlerin "Jeffrey Epstein'ın müşterilerinin ya da suç ortaklarının listesi" olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Ancak, listeye dahil edilen kişilerin çoğunluğu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmuyor.

Sosyal medyada, açıklanan isimlerin "Jeffrey Epstein'ın müşterilerinin ya da suç ortaklarının listesi" olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Ancak, listeye dahil edilen kişilerin çoğunluğu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmuyor.

Listede Cate Blanchett, Naomi Campbell, David Copperfield, Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking ve Michael Jackson gibi isimler yer aldı.

Listede Cate Blanchett, Naomi Campbell, David Copperfield, Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking ve Michael Jackson gibi isimler yer aldı.

İşte davada adı geçen isimlerin listesi:

İşte davada adı geçen isimlerin listesi:

  • Ghislaine Maxwell

  • Virginia Lee Roberts Giuffre

  • Kathy Alexander

  • Miles Alexander

  • James Michael Austrich

  • Philip Barden

  • David Boies

  • Laura Boothe

  • Evelyn Boulet

  • Rebecca Boylan

  • Joshua Bunner

  • Carolyn Casey

  • Paul Cassell

  • Sharon Churcher

  • Bill Clinton

  • Alexandra Cousteau

  • Alan Dershowitz

  • Dr. Mona Devanesan

  • Bradley Edwards

  • Amanda Ellison

  • Cimberly Espinosa

  • Annie Farmer

  • Marie Farmer

  • Alexandra Fekkai

  • Crystal Figueroa

  • Anthony Figueroa

  • Louis Freeh

  • Eric Gany

  • Meg Garvin

  • Sheridan Gibson-Butte

  • Robert Giuffre

  • Al Gore

  • Ross Gow

  • Fred Graff

  • Philip Guderyon

  • Shannon Harrison

  • Victoria Hazel

  • Brittany Henderson

  • Brett Jaffe

  • Carol Roberts Kess

  • Dr. Karen Kutikoff

  • Peter Listerman

  • George Lucas

  • Tony Lyons

  • Bob Meister

  • Jamie A. Melanson

  • Lynn Miller

  • Marvin Minsky

  • David Mullen

  • Joe Pagano

  • Mary Paluga

  • J. Stanley Pottinger

  • Joseph Recarey

  • Michael Reiter

  • Jason Richards

  • Bill Richardson

  • Sky Roberts

  • Scott Rothstein

  • Forest Sawyer

  • Doug Schoetlle

  • Kevin Spacey

  • Cecilia Stein

  • Mark Tafoya

  • Brent Tindall

  • Kevin Thompson

  • Donald Trump

  • Ed Tuttle

  • Emma Vaghan

  • Kimberly Vaughan-Edwards

  • Cresenda Valdes

  • Anthony Valladares

  • Maritza Vazquez

  • Vicky Ward

  • Jarred Weisfeld

  • Courtney Wild

  • Bruce Willis

  • Daniel Wilson

  • Prens Andrew

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