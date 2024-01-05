Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Davasında Stephen Hawking'le İlgili Grup Seks İddiası Ortaya Çıktı!
Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Davasında Stephen Hawking'le İlgili Grup Seks İddiası Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.cbsnews.com/news/jeffrey-...
Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturmasıyla ilgili davada Stephen Hawking'in de adı geçti. Hawking davada nasıl yer aldı? Olayların yaşandığı özel adayla ilgili ayrıntılar neler? Detaylar...👇
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılanması dünya gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.
ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, ünlü illüzyonist David Copperfield, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Michael Jackson'ın da adlarının geçtiği davada Stephen Hawking de yer aldı.
Sosyal medya gündeminde yer alan Jeffrey Epstein’ın özel adası ve Stephen Hawking'in davada nasıl yer aldığı da büyük merak konusu oldu.
Bölge Avukatı Denise George yaşananlarla ilgili, "Geçmişte ne olduğu hakkında konuşamam. Bildiğim tek şey, Epstein'ın zenginliği ve gücü sayesinde bunların çoğunu gizleyebildiği." demişti.
Mayıs ayında Forbes, milyarder Stephen Deckoff'un daha önce Epstein'a ait olan Little St. James ve komşu 160 dönümlük Great St. James'i 60 milyon dolara satın aldığını bildirdi. Adalarda çok sayıda villa, havuz ve bir helikopter pisti bulunuyor.
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Stephen Hawking'in adının yeni ortaya çıktığı Jeffrey Epstein çok şey söylendi. Peki ünlü fizikçi herhangi bir şeyle suçlandı mı?
Mailde, Hawking'in reşit olmayan kızlarla seks partisi yaptığına dair iddiaları çürüten bilgi için birine ödeme yapmayı teklif ettiği iddia edildi.
The Independent'ın haberine göre Hawking 2006 yılında suçlamalardan önce bir konferans için Epstein'ın özel adasını ziyaret etmişti. Independent, Hawking'in özel bir denizaltıya bindiğini de bildirdi.
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