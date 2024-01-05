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Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Davasında Stephen Hawking'le İlgili Grup Seks İddiası Ortaya Çıktı!

Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Davasında Stephen Hawking'le İlgili Grup Seks İddiası Ortaya Çıktı!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
05.01.2024 - 12:33

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturmasıyla ilgili davada Stephen Hawking'in de adı geçti. Hawking davada nasıl yer aldı? Olayların yaşandığı özel adayla ilgili ayrıntılar neler? Detaylar...👇

Kaynak: https://www.cbsnews.com/news/jeffrey-...
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılanması dünya gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılanması dünya gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz gün ise yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein'in davasında yeni isimler açıklandı.

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, ünlü illüzyonist David Copperfield, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Michael Jackson'ın da adlarının geçtiği davada Stephen Hawking de yer aldı.

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, ünlü illüzyonist David Copperfield, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Michael Jackson'ın da adlarının geçtiği davada Stephen Hawking de yer aldı.

Davayla ilgili detayları da sizlerle paylaştık.👇

Sosyal medya gündeminde yer alan Jeffrey Epstein’ın özel adası ve Stephen Hawking'in davada nasıl yer aldığı da büyük merak konusu oldu.

Sosyal medya gündeminde yer alan Jeffrey Epstein’ın özel adası ve Stephen Hawking'in davada nasıl yer aldığı da büyük merak konusu oldu.

İddiaya göre Epstein, pedofili suçlarını Little St. James Adasında gerçekleşti işledi ve kanıtları da burada sakladı. ABD Virjin Adaları'na ve bölgede bulunan okullara sürekli bağış yapan Epstein'ın cinsel istismar suçu işlediği bölge halkı arasında da bilinen bir durumdu.

Bölge Avukatı Denise George yaşananlarla ilgili, "Geçmişte ne olduğu hakkında konuşamam. Bildiğim tek şey, Epstein'ın zenginliği ve gücü sayesinde bunların çoğunu gizleyebildiği." demişti.

Bölge Avukatı Denise George yaşananlarla ilgili, "Geçmişte ne olduğu hakkında konuşamam. Bildiğim tek şey, Epstein'ın zenginliği ve gücü sayesinde bunların çoğunu gizleyebildiği." demişti.

George, Epstein'ın St Thomas'a özel bir jetle uçtuğunu ve Hyperion Air'in iki helikopterini kullanarak reşit olmayan kızları St. Thomas ile Little St. James arasında taşıdığını da ifadesine eklemişti. Genç kızların adadan kaçmasının mümkün olmadığı adadaki kurbanlardan biri 'Ayrıca beni adadaki yatak odasına hapsetti ve odasında silah bulunuyordu. Dışarı çıkamıyordum. Adadan çıkmanın tek yolu ya helikopter ya da tekneydi.' sözleriyle hem adada hem de bulundukları evde yaşadıklarını anlatmıştı.

Mayıs ayında Forbes, milyarder Stephen Deckoff'un daha önce Epstein'a ait olan Little St. James ve komşu 160 dönümlük Great St. James'i 60 milyon dolara satın aldığını bildirdi. Adalarda çok sayıda villa, havuz ve bir helikopter pisti bulunuyor.

Mayıs ayında Forbes, milyarder Stephen Deckoff'un daha önce Epstein'a ait olan Little St. James ve komşu 160 dönümlük Great St. James'i 60 milyon dolara satın aldığını bildirdi. Adalarda çok sayıda villa, havuz ve bir helikopter pisti bulunuyor.

İddiaya göre Deckoff, 2025 yılında açılmak üzere son teknoloji ürünü, beş yıldızlı, dünya standartlarında lüks 25 odalı bir tatil köyü açmayı planlıyor.

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Stephen Hawking'in adının yeni ortaya çıktığı Jeffrey Epstein çok şey söylendi. Peki ünlü fizikçi herhangi bir şeyle suçlandı mı?

Stephen Hawking'in adının yeni ortaya çıktığı Jeffrey Epstein çok şey söylendi. Peki ünlü fizikçi herhangi bir şeyle suçlandı mı?

Geçtiğimiz gün açıklanan belgelerde Hawking'in adı geçerken Epstein'ın 2015 yılında seks kaçakçılığından hüküm giyen ortağı Ghislaine Maxwell'e gönderdiği bir e-posta ortaya çıktı.

Mailde, Hawking'in reşit olmayan kızlarla seks partisi yaptığına dair iddiaları çürüten bilgi için birine ödeme yapmayı teklif ettiği iddia edildi.

Mailde, Hawking'in reşit olmayan kızlarla seks partisi yaptığına dair iddiaları çürüten bilgi için birine ödeme yapmayı teklif ettiği iddia edildi.

The Independent'ın haberine göre Hawking 2006 yılında suçlamalardan önce bir konferans için Epstein'ın özel adasını ziyaret etmişti. Independent, Hawking'in özel bir denizaltıya bindiğini de bildirdi.

The Independent'ın haberine göre Hawking 2006 yılında suçlamalardan önce bir konferans için Epstein'ın özel adasını ziyaret etmişti. Independent, Hawking'in özel bir denizaltıya bindiğini de bildirdi.

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