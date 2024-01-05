Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Davasında Stephen Hawking'le İlgili Grup Seks İddiası Ortaya Çıktı!

George, Epstein'ın St Thomas'a özel bir jetle uçtuğunu ve Hyperion Air'in iki helikopterini kullanarak reşit olmayan kızları St. Thomas ile Little St. James arasında taşıdığını da ifadesine eklemişti. Genç kızların adadan kaçmasının mümkün olmadığı adadaki kurbanlardan biri 'Ayrıca beni adadaki yatak odasına hapsetti ve odasında silah bulunuyordu. Dışarı çıkamıyordum. Adadan çıkmanın tek yolu ya helikopter ya da tekneydi.' sözleriyle hem adada hem de bulundukları evde yaşadıklarını anlatmıştı.