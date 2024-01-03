Elon Musk'ın 44 Milyar Dolara Alıp Neredeyse Batırdığı Twitter'ın Bugünkü Değeri Ağızları Açık Bıraktırdı

Elon Musk tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alınan, önceden Twitter olarak bilinen X şirketinin piyasa değeri büyük bir düşüş yaşadı. Musk'ın satın alma işleminden bu yana şirketin değeri, %71'lik bir azalışla 12,76 milyar dolara geriledi. Detaylar içerikte. 👇

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