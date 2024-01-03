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Elon Musk'ın 44 Milyar Dolara Alıp Neredeyse Batırdığı Twitter'ın Bugünkü Değeri Ağızları Açık Bıraktırdı

Elon Musk'ın 44 Milyar Dolara Alıp Neredeyse Batırdığı Twitter'ın Bugünkü Değeri Ağızları Açık Bıraktırdı

Twitter Elon Musk
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 10:04

Elon Musk tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alınan, önceden Twitter olarak bilinen X şirketinin piyasa değeri büyük bir düşüş yaşadı. Musk'ın satın alma işleminden bu yana şirketin değeri, %71'lik bir azalışla 12,76 milyar dolara geriledi. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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2022 yılında Elon Musk, 44 milyar dolar karşılığında popüler sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı.

2022 yılında Elon Musk, 44 milyar dolar karşılığında popüler sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı.

Bu satın almanın ardından platform Musk'ın liderliğinde bazı yeniliklere imza attı.

Bu satın almanın ardından platform Musk'ın liderliğinde bazı yeniliklere imza attı.

Bu değişikliklerden biri de Twitter'ın isminin "X" olarak değiştirilmesiydi ancak bu yeniliklere rağmen X, mali açıdan zorlu bir dönemden geçmeye devam ediyor.

Bu değişikliklerden biri de Twitter'ın isminin "X" olarak değiştirilmesiydi ancak bu yeniliklere rağmen X, mali açıdan zorlu bir dönemden geçmeye devam ediyor.

Elon Musk'ın yönetimine geçiş yapan platform, özellikle reklam verenlerin desteğini kaybetmesi nedeniyle ciddi gelir düşüşleri yaşıyor.

Elon Musk'ın yönetimine geçiş yapan platform, özellikle reklam verenlerin desteğini kaybetmesi nedeniyle ciddi gelir düşüşleri yaşıyor.

Yeni CEO Linda Yaccarino'nun çabalarına rağmen yatırımcılar bu durumdan pek memnun değil.

Yeni CEO Linda Yaccarino'nun çabalarına rağmen yatırımcılar bu durumdan pek memnun değil.
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Varlık yönetim şirketi Fidelity'nin yaptığı bir çalışmaya göre X'in piyasa değeri, Musk'ın satın aldığı zamandan bu yana %71 oranında düşerek 12,76 milyar dolara geriledi.

Varlık yönetim şirketi Fidelity'nin yaptığı bir çalışmaya göre X'in piyasa değeri, Musk'ın satın aldığı zamandan bu yana %71 oranında düşerek 12,76 milyar dolara geriledi.

Elon Musk'ın satın almasından önce de Twitter fazla kazanç getirmeyen bir platformdu ancak Musk'ın yönetiminde de durum iyileşmiş görünmüyor.

Elon Musk'ın satın almasından önce de Twitter fazla kazanç getirmeyen bir platformdu ancak Musk'ın yönetiminde de durum iyileşmiş görünmüyor.

Musk, temmuz ayında yaptığı bir açıklamada reklam satışlarındaki %50'lik düşüş nedeniyle şirketin nakit akışının negatif olduğunu belirtti.

Musk, temmuz ayında yaptığı bir açıklamada reklam satışlarındaki %50'lik düşüş nedeniyle şirketin nakit akışının negatif olduğunu belirtti.

Son raporlara göre X'in yaklaşık 13 milyar dolarlık bir borcu bulunuyor ve şirketin piyasa değeri bu borcun altındaki seviyelerde.

Son raporlara göre X'in yaklaşık 13 milyar dolarlık bir borcu bulunuyor ve şirketin piyasa değeri bu borcun altındaki seviyelerde.

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Kemal Atik

bu adama bir tek ben mi sinir oluyorum?