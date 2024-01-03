Elon Musk'ın 44 Milyar Dolara Alıp Neredeyse Batırdığı Twitter'ın Bugünkü Değeri Ağızları Açık Bıraktırdı
Elon Musk'ın 44 Milyar Dolara Alıp Neredeyse Batırdığı Twitter'ın Bugünkü Değeri Ağızları Açık Bıraktırdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
2022 yılında Elon Musk, 44 milyar dolar karşılığında popüler sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı.
Bu satın almanın ardından platform Musk'ın liderliğinde bazı yeniliklere imza attı.
Bu değişikliklerden biri de Twitter'ın isminin "X" olarak değiştirilmesiydi ancak bu yeniliklere rağmen X, mali açıdan zorlu bir dönemden geçmeye devam ediyor.
Elon Musk'ın yönetimine geçiş yapan platform, özellikle reklam verenlerin desteğini kaybetmesi nedeniyle ciddi gelir düşüşleri yaşıyor.
Yeni CEO Linda Yaccarino'nun çabalarına rağmen yatırımcılar bu durumdan pek memnun değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Varlık yönetim şirketi Fidelity'nin yaptığı bir çalışmaya göre X'in piyasa değeri, Musk'ın satın aldığı zamandan bu yana %71 oranında düşerek 12,76 milyar dolara geriledi.
Elon Musk'ın satın almasından önce de Twitter fazla kazanç getirmeyen bir platformdu ancak Musk'ın yönetiminde de durum iyileşmiş görünmüyor.
Musk, temmuz ayında yaptığı bir açıklamada reklam satışlarındaki %50'lik düşüş nedeniyle şirketin nakit akışının negatif olduğunu belirtti.
Son raporlara göre X'in yaklaşık 13 milyar dolarlık bir borcu bulunuyor ve şirketin piyasa değeri bu borcun altındaki seviyelerde.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
bu adama bir tek ben mi sinir oluyorum?