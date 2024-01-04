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Elon Musk Düğmeye Bastı: Akıllı Telefonlar Artık Mobil Veri Yerine Doğrudan Starlink Uydularına Bağlanabilecek

Elon Musk Düğmeye Bastı: Akıllı Telefonlar Artık Mobil Veri Yerine Doğrudan Starlink Uydularına Bağlanabilecek

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 20:50

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, akıllı telefonların en uzak ve zorlu bölgelerde bile internete erişmesi için Starlink uydu ağına bağlanabileceği yeni sistemi için çalışmalara başladı. 👇

Kaynak: https://direct.starlink.com/
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SpaceX bünyesindeki ünlü uydu ve internet hizmeti Starlink, geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni ikinci nesil uydularını uzaya fırlatmaya başladı.

SpaceX bünyesindeki ünlü uydu ve internet hizmeti Starlink, geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni ikinci nesil uydularını uzaya fırlatmaya başladı.

Elon Musk yönetimindeki firma, Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen doğrudan hücreli bağlantı özelliğine sahip yeni 6 adet uydusu ile mobil internet teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Elon Musk yönetimindeki firma, Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen doğrudan hücreli bağlantı özelliğine sahip yeni 6 adet uydusu ile mobil internet teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Söz konusu uydular sayesinde, akıllı telefonlar mobil internet kullanımı yerine doğrudan Starlink uyduları ile bağlantı kurarak internete erişebilecek.

Söz konusu uydular sayesinde, akıllı telefonlar mobil internet kullanımı yerine doğrudan Starlink uyduları ile bağlantı kurarak internete erişebilecek.

Böylece mobil kullanıcılar da uzak bölgelerde, uygunsuz hava koşullarında veya afet alanlarında bile ses, metin ve internet hizmetlerine erişebilecek.

"Direct to Cell" isimli yeni bağlantı özelliği, mobil cihazlardan mesaj, multimedya mesaj (MMS), arama ve WhatsApp mesajlaşmaları için akıllara telefonlara 2-4 megabit arasında bir internet hızı sunacak.

"Direct to Cell" isimli yeni bağlantı özelliği, mobil cihazlardan mesaj, multimedya mesaj (MMS), arama ve WhatsApp mesajlaşmaları için akıllara telefonlara 2-4 megabit arasında bir internet hızı sunacak.

Yapılan resmi açıklamalara göre, yeni Direct to Cell özelliği 2024 yılında ABD'deki tüm eyaletlerde kullanıma açılacak.

Yapılan resmi açıklamalara göre, yeni Direct to Cell özelliği 2024 yılında ABD'deki tüm eyaletlerde kullanıma açılacak.
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