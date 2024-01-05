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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzaya Gönderiliş Tarihi ve Saati Açıklandı

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzaya Gönderiliş Tarihi ve Saati Açıklandı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.01.2024 - 09:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihine dair detayları aktardı.

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Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Kacır, Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirtti.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Kacır, Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirtti.

Bakan paylaşımında 'Bu tarihi görev; Türkiye’nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak.' ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak'ta saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

PTT tarafından hatıra pulu tasarlandı.

PTT tarafından hatıra pulu tasarlandı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından, Gezeravcı'nın Türk bayrağını uzaya çıkaracağı Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

Pulda her biri bu önemli yolculuk için özel anlamlar içeren çeşitli simgeler bulunuyor. Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl ile Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, tarihin derinliklerinden bir simge olan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk bayrağı ile ilk astronot Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.

Bakan Kacır'ın paylaşımı 👇

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