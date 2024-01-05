Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzaya Gönderiliş Tarihi ve Saati Açıklandı
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzaya Gönderiliş Tarihi ve Saati Açıklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihine dair detayları aktardı.
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Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Kacır, Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirtti.
Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor." ifadesini kullanmıştı.
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