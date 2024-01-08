Afra Saraçoğlu'nun Göz Kanatan Kırmızı Çoraplı Kombininin Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Afra Saraçoğlu'nun Göz Kanatan Kırmızı Çoraplı Kombininin Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Yılbaşı arifesinde çorap modasına uyarak yaptığı kombinle dillere düşen Afra Saraçoğlu'nun üç parçaya bir servet ödediği ortaya çıktı...
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Gerek oyunculuğu, gerek çalkantılı aşk hayatıyla olsun sık sık konuşulan ve merak edilen Afra Saraçoğlu çok uzun zamandır gündemden bir an olsun hiç düşmeyen isimlerden.
Önce Mert Yazıcıoğlu'yla yaşadığı ayrılıkla sosyal medyayı ayağa kaldıran Afra Saraçoğlu, ayrılığın sebebinin Mert Ramazan Demir olduğu iddiaları ortaya atılınca iyice eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı hatırlarsanız.
Yalı Çapkını'nda başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir de Afra Saraçoğlu da haklarında çıkan aşk dedikodularını daima yalanladı.
Ama gerçekler sıcak bir yaz gününde ortaya çıktı 😂 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, denizde öpüşürken görüntülendi.
Fakat değişen bir şey olmadı. Hiçbir zaman tam bir kabulleniş duyamadık ikiliden. Geçtiğimiz haftalarda da kara haber yayıldı zaten. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı sinyalleri arka arkaya geldi.
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Aşka son noktayı da Afra Saraçoğlu koydu. "Artık daha fazla gündeme de gelmek istemiyorum konuyla ilgili. Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok" diyerek ilişkinin kesin bir şekilde sona erdiğini dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde de Yalı Çapkını kaosuyla gündem olmuştu kendisi. Yalı Çapkını fragmanına "Seyran bölümde yok herhalde?" yorumu atan Afra'nın sitemi de sahnelerinin azalması da gözlerden kaçmamıştı.
Son günlerde kendisinin kaos ve polemik dışında şeylerle gündem olduğu da oldu tabii. Yılbaşı arifesinde giydiği kırmızı külotlu çoraplı kombini gibi mesela...
Kimilerinin çok beğendiği kombin, kimilerine de komik ve alakasız gelmişti. Kısa bir araştırma sonucunda Afra'nın oldukça salaş gözüken kombininin büyük cep yakan türden olduğunu fark ettik...
Hazırsanız başlıyoruz! Afra Saraçoğlu'nun Sandro marka kazağının fiyatı 8 bin 266 TL 👇
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Aya Muse marka pileli eteğinin fiyatı 13 bin 454 TL 👇
GANNI marka ayakkabıları ise 15 bin 906 TL 👇 Kombininde hepimizin alabileceği tek şey olan kırmızı külotlu çorapları ise Penti'den ve 79 TL...
O zaman yorumlarda buluşalım... 37 bin 705 lirayı gözümüzü bile kırpmadan böyle bir kombine harcamak ne zaman nasip olur? Ya da daha doğrusu bu kombine değer mi? Şüpheli 😂
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zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış :)
Vay anasını ya geçen 300 tl kreme verdim diye kaç gündür aklımdan çıkmıyor 😅