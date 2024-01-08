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Afra Saraçoğlu'nun Mobbinge Uğradığı İddiası Hayranlarını Ayağa Kaldırdı

Afra Saraçoğlu'nun Mobbinge Uğradığı İddiası Hayranlarını Ayağa Kaldırdı

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 14:53

Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını fragmanına attığı yorumla gündem olan Afra Saraçoğlu'nun dizideki sahneleri gitgide azalırken, bu azalmanın oyuncunun yurt dışı tatili nedeniyle yapıldığı söylenirken, dizinin izleyicileri Yalı Çapkını yapımının Afra Saraçoğlu'na mobbing uyguladığını iddia ederek ortalığı ayağa kaldırdı.

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Yalı Çapkını'ndaki Seyran rolüyle kariyerinin zirvesine çıkan Afra Saraçoğlu son dönemde gündemden düşmek bilmiyor.

Yalı Çapkını'ndaki Seyran rolüyle kariyerinin zirvesine çıkan Afra Saraçoğlu son dönemde gündemden düşmek bilmiyor.

Geçtiğimiz sezonun reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını senaryosunun her bölüm akılalmaz ölçülerde değişmesi ve ortada SeyFer aşkına dair hiçbir şey kalmaması izleyicileri epey üzerken, Ferit ve ailesinin ön plana çıkıp Seyran'ın sahnelerinin azalması gündem olmuştu.

Geçtiğimiz sezonun reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını senaryosunun her bölüm akılalmaz ölçülerde değişmesi ve ortada SeyFer aşkına dair hiçbir şey kalmaması izleyicileri epey üzerken, Ferit ve ailesinin ön plana çıkıp Seyran'ın sahnelerinin azalması gündem olmuştu.

Öyle ki 53. bölüm fragmanında Seyran karakterini o kadar az gördük ki Afra Saraçoğlu bu fragmana aşağıdaki yorumu yazmıştı.

Öyle ki 53. bölüm fragmanında Seyran karakterini o kadar az gördük ki Afra Saraçoğlu bu fragmana aşağıdaki yorumu yazmıştı.

Detaylar için sizi şöyle alalım:

Söz konusu iddiaların ardından televizyona dair haberleriyle tanınan Birsen Altuntaş, Afra Saraçoğlu'nun yapımdan izin alıp yurt dışına tatile gitmek istediğini ve bu nedenle dizideki sahnelerinin azaldığını yazınca ortalık iyice karıştı.

Söz konusu iddiaların ardından televizyona dair haberleriyle tanınan Birsen Altuntaş, Afra Saraçoğlu'nun yapımdan izin alıp yurt dışına tatile gitmek istediğini ve bu nedenle dizideki sahnelerinin azaldığını yazınca ortalık iyice karıştı.

Saraçoğlu'nun yazdığı yorum hakkında da genç oyuncunun 'Şaka yaptım' dediğini belirten Altuntaş'ın bu haberleri dizinin izleyicilerini tatmin etmezken, çoğu izleyici Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını yapım şirketi OGM tarafından mobbinge uğradığını ve Birsen Altuntaş'a ısmarlama haber yaptırdıklarını belirtti.

Saraçoğlu'nun yazdığı yorum hakkında da genç oyuncunun 'Şaka yaptım' dediğini belirten Altuntaş'ın bu haberleri dizinin izleyicilerini tatmin etmezken, çoğu izleyici Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını yapım şirketi OGM tarafından mobbinge uğradığını ve Birsen Altuntaş'a ısmarlama haber yaptırdıklarını belirtti.
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Altuntaş söz konusu iddialara bu gönderiyle yanıt verirken, Afra Saraçoğlu fanları mobbing iddialarını sürdürerek sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Altuntaş söz konusu iddialara bu gönderiyle yanıt verirken, Afra Saraçoğlu fanları mobbing iddialarını sürdürerek sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
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Bir izleyicinin floodu ise çok etkileşim aldı:

Bir izleyicinin floodu ise çok etkileşim aldı:
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