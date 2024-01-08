Afra Saraçoğlu'nun Mobbinge Uğradığı İddiası Hayranlarını Ayağa Kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını fragmanına attığı yorumla gündem olan Afra Saraçoğlu'nun dizideki sahneleri gitgide azalırken, bu azalmanın oyuncunun yurt dışı tatili nedeniyle yapıldığı söylenirken, dizinin izleyicileri Yalı Çapkını yapımının Afra Saraçoğlu'na mobbing uyguladığını iddia ederek ortalığı ayağa kaldırdı.