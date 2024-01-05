Neler Oluyor? Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını Fragmanına Olay Yorum
Neler Oluyor? Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını Fragmanına Olay Yorum
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Seyran karakterine az bir yer verilmesine izleyiciler tepki verirken, Afra Saraçoğlu karakteri hakkında bomba bir yorum paylaştı.
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2. sezonuyla beraber izleyicilere hiç de beklemedikleri bir senaryo sunan Yalı Çapkını'nda kavga ve kaos bir türlü bitmiyor.
Sezon başında iki aşık olan Ferit ve Seyran'ın şimdilerde düşman olduğu dizide Seyran'ın hikayesi giderek sönükleşirken, Ferit ve Korhan ailesinin öne çıkan hikayesi üzerine bir de karısı ve hamile eski sevgilisi yokmuş gibi Ferit'e yeni bir partner geldi.
53. bölüm 2. fragmanı yayınlanan dizide fragmanda Seyran'a çok az bir yer verilmesine izleyiciler zaten tepki verirken, bir tepki de Afra Saraçoğlu'ndan geldi.
Yalı Çapkını'nın Instagram hesabında paylaşılan fragmana "Bölümde Seyran yok galiba :O" tepkisi veren Saraçoğlu, haliyle izleyicilerden yorum üstüne yorum aldı.
Gelen yorumlardan birkaçını buraya bırakıyoruz:
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