İlahiyat Profesörleri Kızıl Goncalar Hakkında Konuştu: "Anlatılanlar Az Kalır!"
İlahiyat Profesörleri Kızıl Goncalar Hakkında Konuştu: "Anlatılanlar Az Kalır!"
Kaynak: https://medyascope.tv/2024/01/04/ilah...
Henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen büyük tartışmalara yol açan Kızıl Goncalar'da kriz bir türlü bitmiyor. İzleyiciyi ikiye bölen diziye büyük tepki gösterenler olduğu kadar dizinin gerçekleri yansıttığını düşünenler de var. Tartışmaya bir de ilahiyat profesörleri katıldı. Bakalım Medyascope'a konuşan profesörler dizi hakkında ne demişler?
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Kızıl Goncalar henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen en fazla konuşulan diziler arasına girmeyi başardı.
Üstelik ceza üstüne ceza yeme konusunda da oldukça başarılı.
Tartışma yaratan sahneleri ve iddialı konusuyla izleyiciyi adeta ikiye bölen dizi, her kesimden insanı bu tartışmaya dahil etmeyi başardı.
Tarikat ve cemaatlere yönelik sahneleriyle tartışmayı alevlendiren Kızıl Goncalar hakkında bu kez de ilahiyat profesörleri konuştu.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Maraş, Türkiye'de tarikat ve cemaatlere alan açanın siyaset olduğunu ve oy kaygısıyla yapılan bu davranışın toplumu kutuplaştırdığını dile getirdi.
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Sakalını kesmek zorunda kalan tarikat üyesinin ve bir müridin kendini kırbaçlayarak affedileceğini düşünmesinin tamamen gerçeğini yansıttığını söyleyen Maraş, gerçek hayatla kıyaslanınca bu sahnelerin az bile kaldığını dile getirdi.
İbrahim Maraş cemaat ve tarikatlarla ilgili olarak ayrıca şunları söyledi:
Medyascope'a konuşan Maraş, cemaat üyelerinin kendi çocuklarını “sübyan mektepleri” adıyla kurulan medrese öncesi yapılara göndererek okul diplomalarını da dışarıdan aldıklarını söyledi.
Bu kişilerin çocuklarının imam-hatip ve ilahiyatlarda da okumadıklarını dile getiren Maraş, sözlerini şöyle tamamladı:
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hiç dizi sevmem ama bu dizinin içeriğini merak ettim ve bakacam
Amca cesur konuşmuş, umarım görevden affını istetmezler.