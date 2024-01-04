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İlahiyat Profesörleri Kızıl Goncalar Hakkında Konuştu: "Anlatılanlar Az Kalır!"

İlahiyat Profesörleri Kızıl Goncalar Hakkında Konuştu: "Anlatılanlar Az Kalır!"

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
04.01.2024 - 23:59

Henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen büyük tartışmalara yol açan Kızıl Goncalar'da kriz bir türlü bitmiyor. İzleyiciyi ikiye bölen diziye büyük tepki gösterenler olduğu kadar dizinin gerçekleri yansıttığını düşünenler de var. Tartışmaya bir de ilahiyat profesörleri katıldı. Bakalım Medyascope'a konuşan profesörler dizi hakkında ne demişler?

Kaynak: https://medyascope.tv/2024/01/04/ilah...
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Kızıl Goncalar henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen en fazla konuşulan diziler arasına girmeyi başardı.

Kızıl Goncalar henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen en fazla konuşulan diziler arasına girmeyi başardı.

Üstelik ceza üstüne ceza yeme konusunda da oldukça başarılı.

Üstelik ceza üstüne ceza yeme konusunda da oldukça başarılı.

Tartışma yaratan sahneleri ve iddialı konusuyla izleyiciyi adeta ikiye bölen dizi, her kesimden insanı bu tartışmaya dahil etmeyi başardı.

Tartışma yaratan sahneleri ve iddialı konusuyla izleyiciyi adeta ikiye bölen dizi, her kesimden insanı bu tartışmaya dahil etmeyi başardı.

Tarikat ve cemaatlere yönelik sahneleriyle tartışmayı alevlendiren Kızıl Goncalar hakkında bu kez de ilahiyat profesörleri konuştu.

Tarikat ve cemaatlere yönelik sahneleriyle tartışmayı alevlendiren Kızıl Goncalar hakkında bu kez de ilahiyat profesörleri konuştu.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Maraş, Türkiye'de tarikat ve cemaatlere alan açanın siyaset olduğunu ve oy kaygısıyla yapılan bu davranışın toplumu kutuplaştırdığını dile getirdi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Maraş, Türkiye'de tarikat ve cemaatlere alan açanın siyaset olduğunu ve oy kaygısıyla yapılan bu davranışın toplumu kutuplaştırdığını dile getirdi.
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Sakalını kesmek zorunda kalan tarikat üyesinin ve bir müridin kendini kırbaçlayarak affedileceğini düşünmesinin tamamen gerçeğini yansıttığını söyleyen Maraş, gerçek hayatla kıyaslanınca bu sahnelerin az bile kaldığını dile getirdi.

Sakalını kesmek zorunda kalan tarikat üyesinin ve bir müridin kendini kırbaçlayarak affedileceğini düşünmesinin tamamen gerçeğini yansıttığını söyleyen Maraş, gerçek hayatla kıyaslanınca bu sahnelerin az bile kaldığını dile getirdi.

İbrahim Maraş cemaat ve tarikatlarla ilgili olarak ayrıca şunları söyledi:

İbrahim Maraş cemaat ve tarikatlarla ilgili olarak ayrıca şunları söyledi:

“Bu yapılar dışarıdan göründüğü gibi değiller. Adeta yeni bir din uydurup gruplarını buna inandırıyorlar. Bir cemaat veya tarikat ‘şu partiye oy verin, kız çocuklarını okutmayın’ dediği zaman buna riayet etmeyen kişilerle ilişiklerini tamamen keserler. Yaptıkları zikirlere bile almazlar. Adeta tekfir ederler.”

Medyascope'a konuşan Maraş, cemaat üyelerinin kendi çocuklarını “sübyan mektepleri” adıyla kurulan medrese öncesi yapılara göndererek okul diplomalarını da dışarıdan aldıklarını söyledi.

Medyascope'a konuşan Maraş, cemaat üyelerinin kendi çocuklarını “sübyan mektepleri” adıyla kurulan medrese öncesi yapılara göndererek okul diplomalarını da dışarıdan aldıklarını söyledi.

Bu kişilerin çocuklarının imam-hatip ve ilahiyatlarda da okumadıklarını dile getiren Maraş, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu kişilerin çocuklarının imam-hatip ve ilahiyatlarda da okumadıklarını dile getiren Maraş, sözlerini şöyle tamamladı:

Onların tabiriyle ‘T.C.’nin okullarına’ göndermek istemezler. Tarikat ve cemaatlerin hemen hepsi karşı devrimci yapılardır. Onlar için Türkiye, darü’l-harptir yani İslam ülkesi değildir. Onlara göre mevcut yapıyı yıkıp din merkezli bir devlet kurmadan İslam ülkesi olmaz. Bu yapılara mensup kişilere göre eğitim, şeyhlerinin kitaplarının ezbere okutulmasından ibaret.

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cnr80

hiç dizi sevmem ama bu dizinin içeriğini merak ettim ve bakacam

Arwen

Amca cesur konuşmuş, umarım görevden affını istetmezler.