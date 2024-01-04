İlahiyat Profesörleri Kızıl Goncalar Hakkında Konuştu: "Anlatılanlar Az Kalır!"

Henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen büyük tartışmalara yol açan Kızıl Goncalar'da kriz bir türlü bitmiyor. İzleyiciyi ikiye bölen diziye büyük tepki gösterenler olduğu kadar dizinin gerçekleri yansıttığını düşünenler de var. Tartışmaya bir de ilahiyat profesörleri katıldı. Bakalım Medyascope'a konuşan profesörler dizi hakkında ne demişler?