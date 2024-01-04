Görüş Bildir
Haberler
TV
Sema Ergenekon'un 'Mutlu' Paylaşımından Sonra Yargı'da Birinin Öldüğünün Açıklanması Senaristi Dillere Düşürdü

Sema Ergenekon'un 'Mutlu' Paylaşımından Sonra Yargı'da Birinin Öldüğünün Açıklanması Senaristi Dillere Düşürdü

Yargı
themyscira - Misafir Editör
04.01.2024 - 21:12

Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen Yargı dizisinin biricik senaristi Sema Ergenekon'u hepimiz tanıyoruz. Senaryo konusundaki mükemmel başarısı da herkesin malumu. Ancak kendisi ne zaman mutlu olsa dizide mutlaka birileri ölüyor. Bakın, yeniden oldu. Ve tabii ki sosyal medyanın gözünden kaçmadı bu durum.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ödüllere doymayan Yargı, üçüncü sezonuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ödüllere doymayan Yargı, üçüncü sezonuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Senaryodaki mükemmel işleyiş de izleyiciden daima takdir toplamayı başarıyor.

Senaryodaki mükemmel işleyiş de izleyiciden daima takdir toplamayı başarıyor.

Senarist Sema Ergenekon'un olayları birbirine bağlama ve planlama yeteneği ödüllerin toplanmasında en büyük etken hiç şüphesiz.

Senarist Sema Ergenekon'un olayları birbirine bağlama ve planlama yeteneği ödüllerin toplanmasında en büyük etken hiç şüphesiz.

Ancak izleyici Sema Ergenekon'un senaryo yazma yöntemiyle ilgili bir bilgi yakaladı.

Ancak izleyici Sema Ergenekon'un senaryo yazma yöntemiyle ilgili bir bilgi yakaladı.

Dizide ne zaman mutlu bir gelişme yaşansa ya da Sema Ergenekon'un ne zaman mutlu paylaşımları gündem olsa, mutlaka olaylar karışıyor.

Dizide ne zaman mutlu bir gelişme yaşansa ya da Sema Ergenekon'un ne zaman mutlu paylaşımları gündem olsa, mutlaka olaylar karışıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz günlerde 25. evlilik yıldönümlerini kutlayan Sema Ergenekon ve Uğur Aslan'dan mutlu paylaşımlar gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde 25. evlilik yıldönümlerini kutlayan Sema Ergenekon ve Uğur Aslan'dan mutlu paylaşımlar gelmişti.

Ve yine olan oldu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden birinin ayrılacağı açıklandı.

Ve yine olan oldu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden birinin ayrılacağı açıklandı.
twitter.com

Hatta Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu kişi dizinin Metin amiri Hüseyin Avni Danyal'mış.

Dizinin hayranları da anında bir video hazırladılar bu konuyla ilgili 😅

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz Sema Ergenekon'un mutluluğu ve bir karakteri öldürmesi arasındaki bağ hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?