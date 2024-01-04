Sema Ergenekon'un 'Mutlu' Paylaşımından Sonra Yargı'da Birinin Öldüğünün Açıklanması Senaristi Dillere Düşürdü

Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen Yargı dizisinin biricik senaristi Sema Ergenekon'u hepimiz tanıyoruz. Senaryo konusundaki mükemmel başarısı da herkesin malumu. Ancak kendisi ne zaman mutlu olsa dizide mutlaka birileri ölüyor. Bakın, yeniden oldu. Ve tabii ki sosyal medyanın gözünden kaçmadı bu durum.