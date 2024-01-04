Sema Ergenekon'un 'Mutlu' Paylaşımından Sonra Yargı'da Birinin Öldüğünün Açıklanması Senaristi Dillere Düşürdü
Sema Ergenekon'un 'Mutlu' Paylaşımından Sonra Yargı'da Birinin Öldüğünün Açıklanması Senaristi Dillere Düşürdü
Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen Yargı dizisinin biricik senaristi Sema Ergenekon'u hepimiz tanıyoruz. Senaryo konusundaki mükemmel başarısı da herkesin malumu. Ancak kendisi ne zaman mutlu olsa dizide mutlaka birileri ölüyor. Bakın, yeniden oldu. Ve tabii ki sosyal medyanın gözünden kaçmadı bu durum.
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Ödüllere doymayan Yargı, üçüncü sezonuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Senaryodaki mükemmel işleyiş de izleyiciden daima takdir toplamayı başarıyor.
Senarist Sema Ergenekon'un olayları birbirine bağlama ve planlama yeteneği ödüllerin toplanmasında en büyük etken hiç şüphesiz.
Ancak izleyici Sema Ergenekon'un senaryo yazma yöntemiyle ilgili bir bilgi yakaladı.
Dizide ne zaman mutlu bir gelişme yaşansa ya da Sema Ergenekon'un ne zaman mutlu paylaşımları gündem olsa, mutlaka olaylar karışıyor.
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Geçtiğimiz günlerde 25. evlilik yıldönümlerini kutlayan Sema Ergenekon ve Uğur Aslan'dan mutlu paylaşımlar gelmişti.
Ve yine olan oldu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden birinin ayrılacağı açıklandı.
Dizinin hayranları da anında bir video hazırladılar bu konuyla ilgili 😅
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Siz Sema Ergenekon'un mutluluğu ve bir karakteri öldürmesi arasındaki bağ hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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