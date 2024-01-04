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Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul Bey'in Asistanı Olan Neslihan'ın Gerçek Hayattaki Halini Tanıyamayacaksınız

Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul Bey'in Asistanı Olan Neslihan'ın Gerçek Hayattaki Halini Tanıyamayacaksınız

Magazin dizi Kızılcık Şerbeti
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
04.01.2024 - 15:48

'Kızılcık Şerbeti'nin donuk asistanı Neslihan'ın gerçek hayattaki halini sizler için stalkladık. Bakalım Ertuğrul Bey'in meşhur asistanı Neslihan kimmiş? Detaylar için...👇

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"Kızılcık Şerbeti" her bölümüyle bizleri felfena yapan diziler arasında yer alıyor. Senaryosuyla hepimizi ters köşe yapan dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyoruz.

"Kızılcık Şerbeti" her bölümüyle bizleri felfena yapan diziler arasında yer alıyor. Senaryosuyla hepimizi ters köşe yapan dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Geçtiğimiz Eylül ayında ikinci sezonu başlayan dizideki yeni isimlerden bir tanesi de Neslihan karakteri oldu.

Geçtiğimiz Eylül ayında ikinci sezonu başlayan dizideki yeni isimlerden bir tanesi de Neslihan karakteri oldu.

Ertuğrul Bey'in asistanı olarak izlediğimiz Neslihan, her bölümde yer almasa da ikinci sezonun merak edilen isimlerinden bir tanesi.

Ertuğrul Bey'in asistanı olarak izlediğimiz Neslihan, her bölümde yer almasa da ikinci sezonun merak edilen isimlerinden bir tanesi.

Bizler de gerçek hayattaki halini merak ettiğimiz Neslihan karakterine can veren Aysun Demir'i sizler için stalkladık.

Bizler de gerçek hayattaki halini merak ettiğimiz Neslihan karakterine can veren Aysun Demir'i sizler için stalkladık.

Demir'in geçtiğimiz projeleri arasında "Diriliş Ertuğrul" ve "Kardeşlerim" yer alıyor.

Demir'in geçtiğimiz projeleri arasında "Diriliş Ertuğrul" ve "Kardeşlerim" yer alıyor.
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Yine aynı dizide Umut karakterini canlandıran Serkan Tınaz ile arkadaşlığı maziye dayanıyormuş.

Yine aynı dizide Umut karakterini canlandıran Serkan Tınaz ile arkadaşlığı maziye dayanıyormuş.

Kendisi de dizideki sert duruşundan ziyade yüzündeki gülücüklerle neşe saçıyor.

Kendisi de dizideki sert duruşundan ziyade yüzündeki gülücüklerle neşe saçıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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