Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'ın Gerçek Hayattaki Hali Herkesi Büyüledi!
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'ın Gerçek Hayattaki Hali Herkesi Büyüledi!
Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer'in eski eşi Leman'ın gerçek hayattaki hali mest etti.
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Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti her hafta yükselerek tozu dumana katmaya devam ediyor. Her Cuma akşamında adeta ekrana kitleniyoruz.
Her hafta daha da ortalığın karıştığı, kaosu iliklerimize kadar yaşadığımız dizi, türk televizyon tarihine adını yazdırmayı başardı. Dizi yeni karakterlerle birlikte de daha da güzelleşti.
Dizide sadece başrollerin hikayesi değil, birçok yan karakter de ön planda. O karakterlerden biri de Ömer'in eski eşi Leman.
Son olarak Kıvılcım'ın eski eşi Kayhan'la evlenen Leman'ı Sevim Erdoğan canlandırıyor. Dizide çoğu karakter gibi o da tesettürlü.
Böyle olunca da Leman'ın gerçek hayattaki hali de merak ediliyor.
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İşte Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'ın gerçek hali...
Çok güzel bir kadın, adeta mest etti.
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