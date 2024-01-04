Saç Ektiren Survivor Sercan Yıldırım'ın Yeni Saçları ve Tarzı Dillere Düştü!
Saç Ektiren Survivor Sercan Yıldırım'ın Yeni Saçları ve Tarzı Dillere Düştü!
Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım'ın saç ektirdiği ortaya çıktı. Yıldırım'ın yeni saçları ise sosyal medyada gündem oldu.
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Aylardır beklenen Survivor All Star, nihayet yeni sezona başladı. Kaosun harman olduğu yarışma şimdiden gerilimle dolu.
Planlar kuruldu, ayrışmalar yapıldı, tartışmalar çoktan yaşandı. Herkes birbiriyle uğraşıyor adeta. Anlayacağınız tansiyonu yüksek bir Survivor izleyeceğiz.
Birçok iddialı yarışmacını yer aldığı programa katılan isimlerden biri de Sercan Yıldırım oldu. Şimdilik performansıyla öne çıkmayan Sercan yeni saçlarıyla konuşuldu.
Saç ektiren Sercan Yıldırım'ın yeni saçları sosyal medyada gündem oldu.
Bazı kullanıcılar yeni saçını beğenmezken bazıları da bunun normal olduğunu belirtti.
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