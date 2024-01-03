Survivor'da Yaman'ın Yaptığı İlginç Sevinme Hareketi Hem Güldürdü Hem Şaşırttı!
Survivor'da Yaman'ın Yaptığı İlginç Sevinme Hareketi Hem Güldürdü Hem Şaşırttı!
Survivor All Star'da Mavi takımda mücadele eden Yaman'ın oyunu kazandıktan sonra yaptığı sevinme hareketi herkesi güldürdü, hem de şaşırttı.
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Survivor All Star 2024 birbirinden iddialı yarışmacılarla yeni sezona başladı. SMS'siz bir Survivor izleyeceğimiz bu yıl belli ki çok ilginç geçecek...
Elbette bu yıl da kaos eksik olmayacak. Özellikle daha ilk bölümden gerilen Turabi ve Poyraz ikilisinin tartışmalarını sık sık göreceğiz.
Turabi'nin yaptığı garip hareketler de hemen gündemimizde yer aldı. Elemede yazdığı şifreli soru geceye damga vurdu.
Şimdi de geçtiğimiz yıl yedeklerde olan fakat deprem nedeniyle programa katılamayan, bu yıl yarışmaya dahil olan Yaman'ın sevinme hareketi gündem oldu.
Yaman'ın oyun sonlarında yaptığı ne dediği anlaşılmayan bu hareketi hem güldürdü hem şaşırttı.
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Sosyal medyada Yaman'a Geniş Aile Mürsel yorumları yapıldı.
Siz Yaman'ı nasıl buldunuz?
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