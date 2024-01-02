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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
02.01.2024 - 12:36

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Ay bu ikilinin sonunu çok merak ediyorum.

Yılbaşında ben ya. :(

Bu çocukta farklı bir şey var ama bulamadım.

Ay tweet tam oturmuş.😂

Leyla'nın yüz ifadesine bittim.

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😂😂

Evet, o kişi!

Ah ah...

Haftaya görüşmek üzere...

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