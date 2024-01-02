Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Ay bu ikilinin sonunu çok merak ediyorum.
Yılbaşında ben ya. :(
Bu çocukta farklı bir şey var ama bulamadım.
Ay tweet tam oturmuş.😂
Leyla'nın yüz ifadesine bittim.
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😂😂
Evet, o kişi!
Ah ah...
Haftaya görüşmek üzere...
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