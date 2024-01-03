Fatih Altaylı'ya 'Salaksın' Diyen Beyza Kıvanç Ortaya Çıkan Eski Videosu Hakkında Açıklama Yaptı
Fatih Altaylı'ya 'Salaksın' Diyen Beyza Kıvanç Ortaya Çıkan Eski Videosu Hakkında Açıklama Yaptı
Kaynak: https://www.instagram.com/sdcresmi/
Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir kişinin yumruk atmasının ardından Fatih Altaylı'nın 'Eline sağlık' paylaşımı gündem olmuştu. Tepki çeken bu paylaşımla ilgili de 'Sadece' isimli sosyal medya sayfasında Altaylı'ya hakaret içeren bir video paylaşıldı. Videodaki sunucu Beyza Kıvanç tepki çekerken, eski bir videosu yayınlandı. Kıvanç kısa süre sonra videosuyla ilgili açıklama yaptı.
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İstanbul Galata Köprüsü’nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir kişi "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atmıştı.
Gazeteci Fatih Altaylı da sosyal medya hesabından “Eline sağlık” yazılı bir mesaj paylaşmıştı. Bu mesajına da AK Parti cephesinden tepkiler gelmişti.
Tepkilerin ardından da paylaşımını silen Altaylı, "İşkilli büzük dingilder deneyim son bulmuştur. Anayasal düzene karşı olanlar çıktıkları yırtık dona geri dönebilirler." paylaşımını yapmıştı.
Daha sonra da 'Sadece' isimli sosyal medya sayfasında Altaylı'ya hakaret içeren bir video paylaşılmıştı.
Fatih Altaylı'ya videosunda 'Salaksın' diyen sunucu Beyza Kıvanç da dikkat çekti. TikTok'ta da belirli bir kitlesi olan Kıvanç'ın eski bir videosu yayınlandı.
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Yayınlanan video şöyle:
Daha sonra da Beyza Kıvanç sosyal medya hesabından konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Videonun kesildiğini belirtti.
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