Fatih Altaylı'ya 'Salaksın' Diyen Beyza Kıvanç Ortaya Çıkan Eski Videosu Hakkında Açıklama Yaptı

Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir kişinin yumruk atmasının ardından Fatih Altaylı'nın 'Eline sağlık' paylaşımı gündem olmuştu. Tepki çeken bu paylaşımla ilgili de 'Sadece' isimli sosyal medya sayfasında Altaylı'ya hakaret içeren bir video paylaşıldı. Videodaki sunucu Beyza Kıvanç tepki çekerken, eski bir videosu yayınlandı. Kıvanç kısa süre sonra videosuyla ilgili açıklama yaptı.