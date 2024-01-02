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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Fatih Altaylı'ya Hakaret İçeren Bir Video Paylaştı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Fatih Altaylı'ya Hakaret İçeren Bir Video Paylaştı!

Fatih Altaylı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 23:02

Sosyal medyada 'Hilafet' tartışması devam ederken, yaptığı paylaşım sonrası iktidar tarafından hedef haline gelen gazeteci Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan hakaret içeren videolu bir paylaşım geldi. 

Saral, videodaki sunucunun Altaylı'ya yönelik 'Salaksın' ifadesine 'Ağzına sağlık' notunu düştü.

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İstanbul'da gerçekleşen Filistin'e Destek Yürüyüşü sonrası 'Hilafet bayrağı' açtığı gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğradı.

İstanbul'da gerçekleşen Filistin'e Destek Yürüyüşü sonrası 'Hilafet bayrağı' açtığı gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğradı.

Yumruk atan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege A.'nın 'Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın' dediği anlar kamera kayıtlarında yer aldı.

Yumruk atan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege A.'nın 'Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın' dediği anlar kamera kayıtlarında yer aldı.

Olay sonrası sosyal medya hesabından 'Eline sağlık' ifadeleriyle paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı, yumruğu desteklediği gerekçesiyle sosyal medyada hedef haline geldi.

Olay sonrası sosyal medya hesabından 'Eline sağlık' ifadeleriyle paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı, yumruğu desteklediği gerekçesiyle sosyal medyada hedef haline geldi.

Tartışmayı alevlendiren bir paylaşım ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral, 'Sadece' isimli sosyal medya sayfasında paylaşılan ve Altaylı'ya hakaret içeren videoyu paylaştı. .

Saral'ın paylaştığı videoda Altaylı'nın Levent Kırca ile girdiği bir tartışmada yer alan videosu yer alırken, sunucunun da Altaylı'ya 'Sen salaksın' dediği görüldü. Saral görüntülere 'Ağzına sağlık' notunu düştü.

Saral'ın paylaştığı videoda Altaylı'nın Levent Kırca ile girdiği bir tartışmada yer alan videosu yer alırken, sunucunun da Altaylı'ya 'Sen salaksın' dediği görüldü. Saral görüntülere 'Ağzına sağlık' notunu düştü.

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