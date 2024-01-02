Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Fatih Altaylı'ya Hakaret İçeren Bir Video Paylaştı!

Sosyal medyada 'Hilafet' tartışması devam ederken, yaptığı paylaşım sonrası iktidar tarafından hedef haline gelen gazeteci Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan hakaret içeren videolu bir paylaşım geldi.

Saral, videodaki sunucunun Altaylı'ya yönelik 'Salaksın' ifadesine 'Ağzına sağlık' notunu düştü.