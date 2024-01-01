Fatih Altaylı’nın ‘Eline Sağlık’ Mesajı Kimeydi? AK Parti Cephesinden Fatih Altaylı’ya Tepki

Gazeteci Fatih Altaylı’nın sosyal medyada hesabından yaptığı ‘Eline sağlık’ paylaşımı tartışmalara neden oldu. Altaylı’nın bu paylaşımı, Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen birine atılan yumruk sonrası yapması “Yumruk nedeniyle eline sağlık dedi” yorumlarına neden oldu.

Fatih Altaylı’nın bu paylaşımına AK Partili isimlerden arka arkaya tepkiler geldi. Bunlar arasında en dikkat çekici olanları ise Mustafa Varank ve Ahmet Hamdi Çamlı’nın paylaşımları oldu.