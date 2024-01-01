Fatih Altaylı’nın ‘Eline Sağlık’ Mesajı Kimeydi? AK Parti Cephesinden Fatih Altaylı’ya Tepki
Fatih Altaylı’nın ‘Eline Sağlık’ Mesajı Kimeydi? AK Parti Cephesinden Fatih Altaylı’ya Tepki
Gazeteci Fatih Altaylı’nın sosyal medyada hesabından yaptığı ‘Eline sağlık’ paylaşımı tartışmalara neden oldu. Altaylı’nın bu paylaşımı, Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen birine atılan yumruk sonrası yapması “Yumruk nedeniyle eline sağlık dedi” yorumlarına neden oldu.
Fatih Altaylı’nın bu paylaşımına AK Partili isimlerden arka arkaya tepkiler geldi. Bunlar arasında en dikkat çekici olanları ise Mustafa Varank ve Ahmet Hamdi Çamlı’nın paylaşımları oldu.
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İstanbul Galata Köprüsü’nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir kişi "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı. Yaşanan olay nedeniyle gözaltına alınan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaydan kısa bir süre sonra gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından “Eline sağlık” yazılı bir mesaj paylaştı.
Fatih Altaylı bu mesajının nedenini açıklamadı ama sosyal medyada bu mesajı yumruğu atan kişiye söylediği iddia edildi.
Altaylı’nın bu mesajına AK Parti cephesinden arka arkaya tepkiler geldi. Bu tepkilerden en dikkat çekici olanları ise Mustafa Varank ve Ahmet Hamdi Çamlı’dan geldi.
Mustafa Varank, Fatih Altaylı’nın yıllar önce programına konuk olan Levent Kırca ile arasındaki geçen diyaloğu paylaştı.
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Ahmet Hamdi Çamlı ise şu mesajı yazdı:
Fatih Altaylı bir süre sonra paylaşımı sildi ve şu mesajı paylaştı.
Fatih Altaylı, Mustafa Varank'ın Levent Kırca paylaşımına bu sözlerle cevap verdi.
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