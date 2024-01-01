Asgari Ücret İçin Ara Zam Formülü: Türk-İş Asgari Ücrette Ara Zam Çalışmalarına Başlıyor

Geçtiğimiz hafta açıklanan 2024 yılı asgari ücret tutarı hakkında tartışmalar devam ediyor. Bir kesim ücreti yeterli bulurken bir kesim de bu rakamın en fazla 3-4 ay içerisinde oluşan enflasyon karşısında ezileceğini ve yetersiz kalacağını bu nedenle de asgari ücrete ara zam yapılmasının gerekliliğini savunuyor.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar da 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmasının da aralarında olduğu önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İşte TÜRK-İŞ’in 2024 asgari ücret tutarı hakkında planlaması…