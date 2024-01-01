Asgari Ücret İçin Ara Zam Formülü: Türk-İş Asgari Ücrette Ara Zam Çalışmalarına Başlıyor
Asgari Ücret İçin Ara Zam Formülü: Türk-İş Asgari Ücrette Ara Zam Çalışmalarına Başlıyor
Geçtiğimiz hafta açıklanan 2024 yılı asgari ücret tutarı hakkında tartışmalar devam ediyor. Bir kesim ücreti yeterli bulurken bir kesim de bu rakamın en fazla 3-4 ay içerisinde oluşan enflasyon karşısında ezileceğini ve yetersiz kalacağını bu nedenle de asgari ücrete ara zam yapılmasının gerekliliğini savunuyor.
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar da 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmasının da aralarında olduğu önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
İşte TÜRK-İŞ’in 2024 asgari ücret tutarı hakkında planlaması…
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2023 yılının son haftasına 2024 yılının asgari ücret miktarı açıklandı.
Yapılan uzun görüşmeler neticesinde TÜRK-İŞ’in onayı olmada asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi.
Yapılan açıklamalara göre de asgari ücretin son yıllarda olduğunu gibi değil bu kez tek zamla yılı bitireceği de belirtildi.
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, milyonlarca çalışanın ücretleri üzerinden yüksek oranda gelir vergisi kesintisi yapıldığını belirterek, 2024'te birinci gündem maddelerinin vergide adaletinin sağlanması olacağını kaydetti.
Alemdar, son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonun çalışanların ücretlerini erittiğini ve alım gücünü düşürdüğünü söyledi.
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Türk-İş olarak sendikalı, sendikasız ayrımı yapmadan tüm çalışanların haklarını korumak ve ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Alemdar, bu kapsamda 2023'te geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve asgari ücrete ara zam yapılmasının da aralarında olduğu önemli çalışmalar yürüttüklerini anımsattı.
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, tüm çalışma ve kazanımlara rağmen çalışma hayatının çözüm bekleyen önemli sorunlarının olduğunu, kendilerini 2024'te yoğun bir gündemin beklediğini dile getirdi.
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