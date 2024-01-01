Tunceli’deki Deprem Sonrası Naci Görür’den ‘Ciddi’ uyarı: Fay 7 Üzeri Deprem Üretmeye Hazır”
Tunceli’deki Deprem Sonrası Naci Görür’den ‘Ciddi’ uyarı: Fay 7 Üzeri Deprem Üretmeye Hazır”
AFAD’dan yapılan açıklamaya göre saat 16:28’de Tunceli Pülümür’de meydana gelen 4.2’lik deprem sonrasında Prof. Naci Görür’den açıklama geldi. “Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır” diyen Naci Görür, “Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır” uyarısında bulundu.
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Dün akşam Hakkari’de meydana gelen tedirgin edici depremler sonrasında bugün de Tunceli’de deprem oldu.
AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; saat 16:28’de Tunceli Pülümür’de bir deprem meydana geldi.
Deprem sonrasında Prof. Naci Görür’den tedirgin eden açıklamalar geldi.
“Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır” diyen Naci Görür, “Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır” uyarısında bulundu.
İşte Naci Görür’ün açıklamaları:
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