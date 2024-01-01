Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Tunceli’deki Deprem Sonrası Naci Görür’den ‘Ciddi’ uyarı: Fay 7 Üzeri Deprem Üretmeye Hazır”

Tunceli’deki Deprem Sonrası Naci Görür’den ‘Ciddi’ uyarı: Fay 7 Üzeri Deprem Üretmeye Hazır”

Deprem AFAD
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.01.2024 - 17:55

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre saat 16:28’de Tunceli Pülümür’de meydana gelen 4.2’lik deprem sonrasında Prof. Naci Görür’den açıklama geldi. “Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır” diyen Naci Görür, “Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır” uyarısında bulundu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dün akşam Hakkari’de meydana gelen tedirgin edici depremler sonrasında bugün de Tunceli’de deprem oldu.

Dün akşam Hakkari’de meydana gelen tedirgin edici depremler sonrasında bugün de Tunceli’de deprem oldu.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; saat 16:28’de Tunceli Pülümür’de bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; saat 16:28’de Tunceli Pülümür’de bir deprem meydana geldi.

Deprem sonrasında Prof. Naci Görür’den tedirgin eden açıklamalar geldi.

Deprem sonrasında Prof. Naci Görür’den tedirgin eden açıklamalar geldi.

“Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır” diyen Naci Görür, “Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır” uyarısında bulundu.

“Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır” diyen Naci Görür, “Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır” uyarısında bulundu.

İşte Naci Görür’ün açıklamaları:

İşte Naci Görür’ün açıklamaları:

'Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür’ e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmaşldır. DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İSTİYORUZ, sevgiyle.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0