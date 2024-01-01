Tunceli’deki Deprem Sonrası Naci Görür’den ‘Ciddi’ uyarı: Fay 7 Üzeri Deprem Üretmeye Hazır”

'Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür’ e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmaşldır. DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İSTİYORUZ, sevgiyle.'