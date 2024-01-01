Son Dakika! Tunceli'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Son Dakika! Tunceli'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD açıklamasına göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar geliyor...
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Ulan memlekette bi tane iyi bir şey olmaz mı ya nasıl bir zamana denk geldik arkadaş
onedio büyük felaketten önce böyle görece ufak depremlerin haberini yapmazdin. şimdi herkeste paranoya oluştu diye en ufak depremin haberini yapıyorsunuz tık... Devamını Gör
hergün deprem oluyor amk