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Son Dakika! Tunceli'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Son Dakika! Tunceli'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.01.2024 - 16:46 Son Güncelleme: 01.01.2024 - 17:05
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AFAD açıklamasına göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar geliyor...

AFAD açıklamasına göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar geliyor...
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Erhan Can

Ulan memlekette bi tane iyi bir şey olmaz mı ya nasıl bir zamana denk geldik arkadaş

Nazlı Sevim

onedio büyük felaketten önce böyle görece ufak depremlerin haberini yapmazdin. şimdi herkeste paranoya oluştu diye en ufak depremin haberini yapıyorsunuz tık... Devamını Gör

Ponche

hergün deprem oluyor amk