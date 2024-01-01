Filistin’e Destek Yürüyüşü Sonrası Yumruklanan Kişinin Eski Paylaşımları Ortaya Çıktı

İstanbul’da düzenlenen Filistin’e Destek Yürüyüşü sonrasında bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan İsmail Aydemir isimli kişinin sosyal medyada hesabından eski paylaşımları ortaya çıktı.

İsmail Aydemir’in paylaşımlarında 10 Kasım için “Akıl tutulması” dediği ve Cumhuriyet’in kurulmasından sonra Kur’an’ın yasaklandığını iddia ettiği ortaya çıktı.