Filistin’e Destek Yürüyüşü Sonrası Yumruklanan Kişinin Eski Paylaşımları Ortaya Çıktı
Filistin’e Destek Yürüyüşü Sonrası Yumruklanan Kişinin Eski Paylaşımları Ortaya Çıktı
İstanbul’da düzenlenen Filistin’e Destek Yürüyüşü sonrasında bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan İsmail Aydemir isimli kişinin sosyal medyada hesabından eski paylaşımları ortaya çıktı.
İsmail Aydemir’in paylaşımlarında 10 Kasım için “Akıl tutulması” dediği ve Cumhuriyet’in kurulmasından sonra Kur’an’ın yasaklandığını iddia ettiği ortaya çıktı.
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İstanbul'da gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edilmişti.
Yumruk atan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege A.'nın görüntülerde, "Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” dediği görülüyordu.
Görüntülerde İsmail Aydemir ise "Ben hem Türk’üm hem Müslümanım. Bir Türk sen misin gerizekalı!” diyerek karşılık veriyordu.
Ege A. tepkiler sonrası önce gözaltına alındı ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Olaylar sonrasında saldırıya uğrayan İsmail Aydemir’in eski paylaşımları ortaya çıktı.
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