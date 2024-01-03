Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in Tek Gecelik Aşkıyla İlgili Ters Köşe Yapan Ayrıntı Fragmanda Ortaya Çıktı!

Kızıl Şerbeti'nde Ömer'in tek gecelik ilişki yaşadığı karakterle ilgili ayrıntı, yeni bölüme şimdiden damga vurdu. Görkem Hanım olarak izeleyeceğimiz Özge Özacar ile ilgili bakalım bizleri neler bekliyor? Detaylar içeriğimizde...🤔