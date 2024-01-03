Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in Tek Gecelik Aşkıyla İlgili Ters Köşe Yapan Ayrıntı Fragmanda Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in Tek Gecelik Aşkıyla İlgili Ters Köşe Yapan Ayrıntı Fragmanda Ortaya Çıktı!
Kızıl Şerbeti'nde Ömer'in tek gecelik ilişki yaşadığı karakterle ilgili ayrıntı, yeni bölüme şimdiden damga vurdu. Görkem Hanım olarak izeleyeceğimiz Özge Özacar ile ilgili bakalım bizleri neler bekliyor? Detaylar içeriğimizde...🤔
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Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta yeni bölümleriyle bizi ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz bölümlerde Ömer'in Kıvılcım'dan ayrılma sebebi ortaya çıkmıştı ve Ömer geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına tekrar kavuşmuştu.
Ömer, iyileştikten sonra Kıvılcım'dan tekrar bir şans istese de Kıvılcım artık Ertuğrul Bey ile ilişki yaşamaya başladı ve son bölümdeki yılbaşı partisine birlikte katıldılar.
Gördüğü tabloyu kaldıramayan Ömer, muhafazakar kimliğinden çıkarak o gece ilk defa alkol aldı ve sarhoş oldu.
46. bölümün fragmanında ise Ömer'in yakınlaştığı yeni partneriyle gördük.
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Bugün yayınlanan ikinci fragmanda ise ters köşe olduk diyebiliriz.
Meğer Ömer'in birkaç gece öncesinde mekanda tanışarak birlikte olduğu kadın, iş yemeğinde tanışacağı Görkem Hanımmış.
Fragmana gelen yorumları da sizin için şöyle bırakalım.👇
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Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor?
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