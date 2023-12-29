Doğa ve Fatih Beraberliğinin Yol Açtığı Kızılcık Şerbeti Kaoslarını Tek Tek Anlattık

Doğa ve Fatih'in evlilikleri kadar ayrılıkları da bir o kadar kaotikti. Fatih'in kendisini aldattığını herkese duyurduktan sonra evi terk eden Doğa'nın ardından giden Kıvılcım ve Ömer kaza geçirince Ömer'in kafasında hiç dert yokmuş gibi bir de baloncuk çıkmıştı. Ama ne baloncuk?! Öyle ki yıllar önce ölen ikizi Bekir'le sohbet etmeye bile başlamıştı.