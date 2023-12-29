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Doğa ve Fatih Beraberliğinin Yol Açtığı Kızılcık Şerbeti Kaoslarını Tek Tek Anlattık

Doğa ve Fatih Beraberliğinin Yol Açtığı Kızılcık Şerbeti Kaoslarını Tek Tek Anlattık

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 16:32

2 sezondur ekranlarda olan Kızılcık Şerbeti'nde her şey Doğa ve Fatih'in beraber olması ve Doğa'nın hamile kalmasıyla başladı. Birbirine tamamen zıt Arslan ve Ünal ailelerinin bir araya gelmesiyle kaosun eksik olmadığı dizide bugüne kadar neler olmuş hepsini derledik!

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Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaos ve entrika asla bitmezken, karakterler yakında kafes dövüşü yapacak gibi duruyor.

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaos ve entrika asla bitmezken, karakterler yakında kafes dövüşü yapacak gibi duruyor.

Birbirlerine tamamen zıt görüşlerde olan Ünal ve Arslan ailelerinin çocukları Fatih ve Doğa'nın tanışıp bir de korunmayı ihmal ederek birlikte olmalarıyla bebek sahibi olmaları, iki aileyi istemeyerek de olsa dünür yapmıştı.

Birbirlerine tamamen zıt görüşlerde olan Ünal ve Arslan ailelerinin çocukları Fatih ve Doğa'nın tanışıp bir de korunmayı ihmal ederek birlikte olmalarıyla bebek sahibi olmaları, iki aileyi istemeyerek de olsa dünür yapmıştı.

İki aile arasında köprü kuran Cemre bebeğin gelişiyle beraber mutlu günler yakındır demek istesek de ne yazık ki bu beraberlik peşinde bol miktarda kaosu da getirdi. Biz de Fatih ve Doğa birlikteliğinin ailelerine yaşattığı tüm kaotik olayları derleyelim dedik!

İki aile arasında köprü kuran Cemre bebeğin gelişiyle beraber mutlu günler yakındır demek istesek de ne yazık ki bu beraberlik peşinde bol miktarda kaosu da getirdi. Biz de Fatih ve Doğa birlikteliğinin ailelerine yaşattığı tüm kaotik olayları derleyelim dedik!

Kıvılcım ve Ömer aşkı ve çok konuşulan ayrılıkları.

Kıvılcım ve Ömer aşkı ve çok konuşulan ayrılıkları.

Kıvılcım ve Ömer aşkı, Fatih ve Doğa'nın sebep olduğu en güzel şey olsa da Ömer'in amansız hastalığı nedeniyle Kıvılcım'dan 'Ben seni sevmiyorum, sevgilim var' diyerek ayrılması tam Yeşilçam havasındaydı. Şimdi iyileşen Ömer bin pişman olsa da Ertuğrul'un hızına yetişemezsin.

Ömer'in kafasında baloncuk çıkıp halüsinasyonlar görmeye başlaması.

Ömer'in kafasında baloncuk çıkıp halüsinasyonlar görmeye başlaması.

Doğa ve Fatih'in evlilikleri kadar ayrılıkları da bir o kadar kaotikti. Fatih'in kendisini aldattığını herkese duyurduktan sonra evi terk eden Doğa'nın ardından giden Kıvılcım ve Ömer kaza geçirince Ömer'in kafasında hiç dert yokmuş gibi bir de baloncuk çıkmıştı. Ama ne baloncuk?! Öyle ki yıllar önce ölen ikizi Bekir'le sohbet etmeye bile başlamıştı.

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İkizlerden birinin ölmesi.

İkizlerden birinin ölmesi.

Fatih'in Doğa'yı aldatması üzerine en üzücü olaylardan biri olarak ikiz bebeklerden birinin ölmesini söyleyebiliriz. Fatih'le yüzleştikten sonra sancısı tutan Doğa'nın Cemre'yi dünyaya getirmesine rağmen erkek bebeğin ölmesi hepimizi derinden etkilemişti.

Alev ve Apo aşkı.

Alev ve Apo aşkı.

Doğa ve Fatih boşansa da kaos ve entrika peşlerini bırakmıyor. Bunlardan biri de Fatih'in babası ve Doğa'nın teyzesinin yasak aşkı! İlk sezondan beri bu aşkın sinyalleri verilse de son birkaç haftadır cayır cayır aşklarını duyuran ikilinin bu beraberliği nereye varacak çok merak ediyoruz.

Umut ve Nursema evliliğiyle Nursema'nın orta sınıfla tanışması.

Umut ve Nursema evliliğiyle Nursema'nın orta sınıfla tanışması.

Fatih'in kardeşi Nursema ve Doğa'nın teyzesi Alev'in çalışanı Umut'un aşkı ilk sezon bizi resmen ekran başına kilitlemişti. Bu aşkı çok desteklesek de Umut'un aşırıya kaçan ekonomi önlemleriyle Nursema orta sınıfla tanışması onu hasta bile yapmıştı. Nursema için attan inip eşeğe bindi diyebiliriz. Umarız Umut aklını başına toplar da en azından dolandırılmazlar.

35 yıl sonra Apo tarafından terk edilen Pembe'nin sinir krizleri.

35 yıl sonra Apo tarafından terk edilen Pembe'nin sinir krizleri.

Zaten Doğa'dan nefret eden Pembe, sonrasında teyzesinin kocasıyla ilişkisini öğrenince resmen delirdi. Doğa'ya 'Keşke hayatımıza hiç girmeseydin' diyen Pembe şimdilerde intikam planları içerisinde olurken, önümüzdeki bölümlerin çok daha kaotik geçeceğinin sinyallerini de veriyor.

Mustafa ve Sönmez'in lokanta açıp, Pembe yüzünden kapatmaları.

Mustafa ve Sönmez'in lokanta açıp, Pembe yüzünden kapatmaları.

Mustafa'nın yemek aşkını fark eden Sönmez'le beraber açtıkları lokanta dizideki tek olumlu şey olurken, Pembe'nin intikam yeminleri üzerine ne yazık ki bu güzel işletme kapandı. Umarız Sönmez-Mustafa ortaklığını tekrardan görürüz.

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Alev tarafından terk edilen Rüzgar'ın intikam planları.

Alev tarafından terk edilen Rüzgar'ın intikam planları.

Alev'in yaşlı başlı Apo'yu kıskandırmak için eski sevgilisi Rüzgar'ı kullanması zaten başlı başına sinir sahibi olmamıza sebebiyet verirken, bir de Rüzgar'ı terk etmesiyle biz de en az Rüzgar kadar sinirlendik. İntikam planları yaptığına yemin edip ispatlayamadığımız Rüzgar, sanıyoruz ki Pembe'yle bir işbirliği yapacak.

Kıvılcım ve Ömer'in kaza geçirip ölümden dönmeleri.

Kıvılcım ve Ömer'in kaza geçirip ölümden dönmeleri.

Doğa'nın Fatih'in kendisini aldatmasının ardından kızının peşinden giden Kıvılcım ve Ömer korkunç bir trafik kazası geçirmişlerdi. Hem de evlendikleri gün! Bu korkunç kazada Ömer'in kafasında baloncuk çıkarken ikili ne yazık ki ayrıldı.

Ertuğrul'un önce Nursema, sonra da Kıvılcım'a yürümesi.

Ertuğrul'un önce Nursema, sonra da Kıvılcım'a yürümesi.

Nursema'nın Umut'la evlendikten sonra para kazanmak için çalışmalarını Ertuğrul'a göstermesiyle Ertuğrul diziye resmen giriş yapmıştı. Biraz şıpsevdi bir karakter olan Ertuğrul önce Nursema'dan hoşlanırken, Kıvılcım'ın boşa çıktığını görür görmez ona açılmıştı. Vallahi pes!

Mihri ve İbrahim aşkıyla Nursema'nın nükseden travmaları.

Mihri ve İbrahim aşkıyla Nursema'nın nükseden travmaları.

Ertuğrul'un Mihri'yi psikopat İbrahim'le evlendirme kararı alması hepimizi şoke etmişti. Nursema'ya travma yaşatan İbrahim hakkında herkes bir şey dese de Mihri'nin aşktan gözü kör olmuştu. Neyse ki İbrahim'in yüzünü yalnızca birkaç bölüm gördük.

Mihri'nin Metehan'a aşık olması.

Mihri'nin Metehan'a aşık olması.

Nursema'nın Ertuğrul'la iletişiminin ardından Çimen ve Metehan'la arkadaş olan Mihri, Metehan'a karşı bir arkadaştan daha da öte hisler besliyor. Bakalım Metehan da Mihri'ye zamanla aşık olacak mı?

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Ömer ve Kayhan'ın çaprazlama eş değiştirmesi.

Ömer ve Kayhan'ın çaprazlama eş değiştirmesi.

Dizideki en garip olaylardan biri hiç şüphesiz iki ailenin resmen kız alıp vermeleri oldu. Kayhan'ın Ömer'in eski eşi Leman'la evlenmesi hepimizi şaşırtırken, Ömer ve Kıvılcım aşkıyla mest olmuştuk. Bakalım KıvMer aşkı geri dönecek mi?

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