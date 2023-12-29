Doğa ve Fatih Beraberliğinin Yol Açtığı Kızılcık Şerbeti Kaoslarını Tek Tek Anlattık
Doğa ve Fatih Beraberliğinin Yol Açtığı Kızılcık Şerbeti Kaoslarını Tek Tek Anlattık
2 sezondur ekranlarda olan Kızılcık Şerbeti'nde her şey Doğa ve Fatih'in beraber olması ve Doğa'nın hamile kalmasıyla başladı. Birbirine tamamen zıt Arslan ve Ünal ailelerinin bir araya gelmesiyle kaosun eksik olmadığı dizide bugüne kadar neler olmuş hepsini derledik!
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Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaos ve entrika asla bitmezken, karakterler yakında kafes dövüşü yapacak gibi duruyor.
Birbirlerine tamamen zıt görüşlerde olan Ünal ve Arslan ailelerinin çocukları Fatih ve Doğa'nın tanışıp bir de korunmayı ihmal ederek birlikte olmalarıyla bebek sahibi olmaları, iki aileyi istemeyerek de olsa dünür yapmıştı.
İki aile arasında köprü kuran Cemre bebeğin gelişiyle beraber mutlu günler yakındır demek istesek de ne yazık ki bu beraberlik peşinde bol miktarda kaosu da getirdi. Biz de Fatih ve Doğa birlikteliğinin ailelerine yaşattığı tüm kaotik olayları derleyelim dedik!
Kıvılcım ve Ömer aşkı ve çok konuşulan ayrılıkları.
Ömer'in kafasında baloncuk çıkıp halüsinasyonlar görmeye başlaması.
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İkizlerden birinin ölmesi.
Alev ve Apo aşkı.
Umut ve Nursema evliliğiyle Nursema'nın orta sınıfla tanışması.
35 yıl sonra Apo tarafından terk edilen Pembe'nin sinir krizleri.
Mustafa ve Sönmez'in lokanta açıp, Pembe yüzünden kapatmaları.
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Alev tarafından terk edilen Rüzgar'ın intikam planları.
Kıvılcım ve Ömer'in kaza geçirip ölümden dönmeleri.
Ertuğrul'un önce Nursema, sonra da Kıvılcım'a yürümesi.
Mihri ve İbrahim aşkıyla Nursema'nın nükseden travmaları.
Mihri'nin Metehan'a aşık olması.
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Ömer ve Kayhan'ın çaprazlama eş değiştirmesi.
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