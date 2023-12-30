Pinko'nun Alevi Hapse Attırdığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Çok Konuşuldu!
Pinko'nun Alevi Hapse Attırdığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Çok Konuşuldu!
Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara gelirken, bölüm sonrasında yayınlanan yeni bölüm fragmanı çıtayı bambaşka bir seviyeye çıkardı. Pembe'nin Alev'i hapse attırmasından tutun da Ertuğrul'un Nursema'ya olan aşkının ortaya çıkmasına kadar Kızılcık Şerbeti'nde kaos sona ermezken, fragmana pek çok tepki geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nin son yayınlanan bölümü kaos ve entrika sosuyla ekranlarda fırtınalar estirdikten sonra ardından bölümü hiç aratmayan bir fragman geldi.
Ömer'in alemlere akmasından tutun da Kıvılcım'ın Ertuğrul'un Nursema'yı sevdiğini öğrenmesine kadar kaosun son sürat devam ettiği anların yaşandığı fragmana Pembe'nin Alev'i hapse attırması son noktayı koydu.
Kızılcık Şerbeti'nin çok konuşulan fragmanını buraya bırakırken, yorumları da hemen aşağıda paylaşıyoruz:
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Niye önceki hiçbir içeriğe yorum yapılamıyor acaba bu neyin korkusu hayırdır???
Bende yalnız bende sorun var sanıyorum. Yorum yapmayı denedim bunda oldu. Yorumda okuyamıyordum . Demek genel bir sorunmuş.
biz de senin hangi yüzüne tükürsek bilemedik Onedio
Suyu bedava bulduk diye sevinirler .
Yalnız yorumlar efsane 😂😂