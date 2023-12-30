Pinko'nun Alevi Hapse Attırdığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Çok Konuşuldu!

Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara gelirken, bölüm sonrasında yayınlanan yeni bölüm fragmanı çıtayı bambaşka bir seviyeye çıkardı. Pembe'nin Alev'i hapse attırmasından tutun da Ertuğrul'un Nursema'ya olan aşkının ortaya çıkmasına kadar Kızılcık Şerbeti'nde kaos sona ermezken, fragmana pek çok tepki geldi.