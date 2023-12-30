Görüş Bildir
Haberler
TV
Şerbo Şoku: Derbi Diye Toplanan Arkadaşların Kızılcık Şerbeti İzlediği Anlar Gündem Oldu

Şerbo Şoku: Derbi Diye Toplanan Arkadaşların Kızılcık Şerbeti İzlediği Anlar Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 12:18

Haftalardır beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iptal edilmesiyle maç için toplanan bir grup erkek Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'yle tanıştı. Kızılcık Şerbeti'ni pür dikkat izleyen arkadaşların o anlarına yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haftalardır beklenen Süper Kupa Finali, dün yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda iptal edildi ve maça çıkmama kararı alan kulüpler Türkiye'ye geri döndü.

Haftalardır beklenen Süper Kupa Finali, dün yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda iptal edildi ve maça çıkmama kararı alan kulüpler Türkiye'ye geri döndü.

Gerçekleşseydi Süper Kupa Finali'nin reytinglerde 1. sıraya yükseleceğine garanti gözüyle bakılırken, maçın iptal olmasıyla meydan Kızılcık Şerbeti'ne kaldı diyebiliriz.

Gerçekleşseydi Süper Kupa Finali'nin reytinglerde 1. sıraya yükseleceğine garanti gözüyle bakılırken, maçın iptal olmasıyla meydan Kızılcık Şerbeti'ne kaldı diyebiliriz.

Öyle ki X'te bir kullanıcı, derbi için toplanan arkadaş grubunun maçın iptal olmasıyla Kızılcık Şerbeti izlemelerini esprili bir şekilde paylaşınca yanıtlar da gecikmedi.

İşte o anlara gelen tepkiler:

İşte o anlara gelen tepkiler:
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?