Şerbo Şoku: Derbi Diye Toplanan Arkadaşların Kızılcık Şerbeti İzlediği Anlar Gündem Oldu
Şerbo Şoku: Derbi Diye Toplanan Arkadaşların Kızılcık Şerbeti İzlediği Anlar Gündem Oldu
Haftalardır beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iptal edilmesiyle maç için toplanan bir grup erkek Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'yle tanıştı. Kızılcık Şerbeti'ni pür dikkat izleyen arkadaşların o anlarına yorum yağdı.
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Haftalardır beklenen Süper Kupa Finali, dün yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda iptal edildi ve maça çıkmama kararı alan kulüpler Türkiye'ye geri döndü.
Gerçekleşseydi Süper Kupa Finali'nin reytinglerde 1. sıraya yükseleceğine garanti gözüyle bakılırken, maçın iptal olmasıyla meydan Kızılcık Şerbeti'ne kaldı diyebiliriz.
Öyle ki X'te bir kullanıcı, derbi için toplanan arkadaş grubunun maçın iptal olmasıyla Kızılcık Şerbeti izlemelerini esprili bir şekilde paylaşınca yanıtlar da gecikmedi.
İşte o anlara gelen tepkiler:
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