Şerbo Şoku: Derbi Diye Toplanan Arkadaşların Kızılcık Şerbeti İzlediği Anlar Gündem Oldu

Haftalardır beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iptal edilmesiyle maç için toplanan bir grup erkek Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'yle tanıştı. Kızılcık Şerbeti'ni pür dikkat izleyen arkadaşların o anlarına yorum yağdı.